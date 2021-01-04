Депутат вже встиг відреагувати на це.

Депутат Миколаївської міської ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Максим Невінчанний потрапив до бази "Миротворця".

Читайте такожГлава УПЦ МП "загримів" до бази Миротворця (фото)Його профіль на сайті з'явився після того, як він осоромився новорічним привітанням, розмістивши на своїй сторінці в Facebook скріншот привітання президента РФ Володимира Путіна на тлі Кремля.

"Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", – йдеться на сайті

Депутат доданий на сторінку як "пособник російських окупантів", "провокатор" та за "заперечення російської агресії".

Невінчанний вже відреагував на додавання в "Миротворець", заявивши, що його пост з Путіним критикували "патріоти по відмашці", які "вимістили на ньому своє обурення через високі тарифи, погану медицину та інше". Він упевнений, що його вчинок є політкоректним.

Максим Невінчанний: інші скандали з депутатом

Кілька років тому Невінчанний потрапив під "яєчну атаку" в Херсоні.

А пізніше під час спілкування з журналістами, невідомий ткнув в обличчя Невінчаному гумовий фалос замість мікрофона.

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Автор: Катерина Шварц