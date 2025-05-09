Нардепка наголошує, що не можна гратися в паради, поки ракети летять на міста.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, яким передбачена заборона шикування особового складу військової частини під час дії воєнного стану в громадських місцях або місцях скупчення цивільного населення.

Авторами законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони проведення масових заходів за участю військовослужбовців під час дії воєнного стану" (реєстраційний номер 13270) є скандально відома народна депутатка Мар’яна Безугла, а також нардепи Сергій Швець та Антон Яценко.

Законопроектом пропонується внести зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про військовоцивільні адміністрації" та "Про правовий режим воєнного стану".

Відео дня

Цими змінами передбачено:

заборону шикування особового складу військової частини під час дії воєнного стану в громадських місцях або місцях скупчення цивільного населення, а також заборону проводити зібрання особового складу, які не спрямовані на організацію та підтримання бойової підготовки, мобілізаційної готовності або виконання завдань з оборони держави;

обмеження на час дії воєнного стану шикування військової частини для вручення Бойового Прапора;

обмеження на час дії воєнного стану шикування та зборів військовослужбовців для оголошення заохочень та доведення стягнень;

недопущення масового скупчення цивільного населення в місцях розташування (перебування) військових частин, установ, навчальних закладів Збройних Сил України;

заборону проведення в містах, селищах та селах зборів та інших масових заходів, в тому числі за участю військовослужбовців.

В пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що 13 квітня 2025 року агресор завдав ракетного удару по місту Суми, внаслідок якого загинули 35 людей, понад 120 поранених.

"Як з’ясувалося пізніше, ціллю ракетного удару також мали стати військовослужбовці, яких військове командування зібрало в цей день для проведення заходів в центрі міста поряд з цивільним населенням", - пишуть автори законопроєкту.

Коментуючи законопроект, нардепка Безугла написала у Facebook, що під час війни потрібна військова доцільність, а не показовість.

"Йдеться не про обмеження прав — йдеться про відповідальність. Заборона шикувань у громадських місцях, вручення прапорів чи заохочень на площах, марші та масові збори за участю військових — усе це має відійти. Армія має бути там, де вона потрібна — на фронті, в укриттях, на навчаннях. Цивільні мають бути в безпеці. Масові заходи — це потенційна мішень. Не гратися в паради, поки ракети летять на міста", - зазначає вона.

Російський удар по Сумах

Як повідомляв УНІАН, вранці 13 квітня 2025 року росіяни завдали удару по середмістю Сум двома балістичними ракетами. Загинуло понад 30 осіб, ще 117 дістали поранення.

Були застосовані шрапнельні боєголовки із контактним підривом, тобто такі, що вибухають одразу.

В інтерв’ю The Washington Post український військовий на ім’я Олександр розповів, що ймовірно росіяни мали за ціль урочисту церемонію нагородження військових зі 117-ї бригади, але натомість постраждали майже виключно цивільні.

За його словами, церемонія нагородження військових медалями проходила у підвалі університетського корпусу. Для цього заходу самого Олександра, як і деяких інших учасників, вивели з позицій у Бєлгородській області.

Однак російські ракети не дістали українських солдатів, розміщених у підземному приміщенні. Натомість постраждали цивільні, які знаходилися на поверхні. Серед них була зокрема дружина Олександра та його 6-річна падчерка. Дитина зазнала поранення під час російського удару.

Вас також можуть зацікавити новини: