МЗС України розглядає приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їхню приватну ініціативу.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що приїзд до окупованого Криму кількох іноземних маргінальних політиків не легітимізує незаконний виборчий процес до Державної думи Російської Федерації, організований на українському півострові.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи відвідування окупованого Криму громадянами Франції, Сербії та інших країн для нібито "спостереження" за так званими виборами до Держдуми РФ.

"Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків "міжнародними спостерігачами" на виборах в Криму. Іноземні уряди чітко заявили, що не визнаватимуть підсумків російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. Ба більше, за нашою інформацією, наші партнери застерігали своїх політиків від відвідування Кримського півострова", - заявив Ніколенко.

Також дипломат зазначив, що жодних підстав ставити під сумнів консолідовану міжнародну позицію щодо Криму немає.

"Розглядаємо приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їхню приватну ініціативу. Вони нікого не представляють, окрім себе. Ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес", - підкреслив Ніколенко.

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Як повідомляв УНІАН, 17, 18 і 19 вересня в Росії відбулись чергові вибори до Держдуми РФ.

Окупаційна влада організувала голосування в Криму, також до голосування було залучено українське населення окупованих районів Донецької і Луганської областей.

МЗС рішуче засудило незаконне проведення Росією виборів до Держдуми в Криму і залучення до голосування українців з Донбасу.

Як повідомляли деякі ЗМІ, до Криму з метою нібито "спостереження" за виборами до Держдуми приїздили колишні і чинні депутати Національних зборів Франції, політики з Сербії, Словаччини, Венесуели та деяких інших країн.

Автор: Віталій Саєнко