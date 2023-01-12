З 1 грудня 2022 року розпочалося оформлення документів для учасників бойових дій.

Верховна Рада України розширила перелік учасників бойових дій.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання учасниками бойових дій осіб, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та інших питань" (реєстраційний номер 7322) проголосувало 310 народних депутатів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що ним передбачено визначення учасниками бойових дій осіб, які не вступили до Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів, однак брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Йдеться про тих, хто перебував безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів.

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Також до переліку учасників бойових дій включені особи з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України в період дії воєнного стану при здійсненні самооборони під час виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану.

Оформлення документів для учасників бойових дій в Україні

З 1 грудня 2022 року розпочалося оформлення документів для учасників бойових дій.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що всі, хто має підстави, отримають статус УБД та відповідні соціальні гарантії. Він сказав, що нікого не забудуть і не загублять.

Крім того, він додав, що за період активної фази війни в Україні налічуються сотні тисяч учасників бойових дій, відтак обробка такого масиву документів потребуватиме певного часу.

Зазначається, що отримати статус УБД можна трьома способами: за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців; за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії; за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.