Вона визнала, що протягом останнього року перебування на посаді спроби вирішити конфлікт не мали результату.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що її відставка з поста глави федерального уряду могла вплинути на рішення Путіна напасти на Україну 24 лютого.

Таку думку вона висловила в інтерв'ю RND.

"Можливо, (вторгненню Росії) посприяла моя відставка, як і вибори у Франції, виведення військ з Афганістану і занепад у виконанні Мінських домовленостей", – припустила Меркель.

Вона визнала, що протягом останнього року перебування на посаді спроби вирішити конфлікт не мали результату.

У цьому ж інтерв'ю Меркель не виключила, що може знову стати посередником врегулювання бойових дій між Україною та Росією.

Раніше Меркель заявляла, що не вважає себе винною у широкомасштабній агресії Путіна. Однак екс-канцлер визнала, що їй "не вдалося створити архітектуру безпеки, яка могла б запобігти цьому".

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