Під час перемовин Резніков і Остін обговорили питання російської загрози.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час телефонної розмови обговорив із українським колегою Олексієм Резніковим нарощування російських військ біля кордонів України.

Про це повідомила прес-служба Пентагону.

Їхня розмова стосувалася "тривалої та неспровокованої військової концентрації на території та біля кордонів України".

"Секретар Остін підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, в тому числі - зусилля з посилення українських збройних сил через надання оборонної допомоги. Лідери висловили підтримку дипломатичній роботі для деескалації напруги", - сказано у повідомленні.

Водночас сам Резніков прокоментував розмову у Тwitter.

"Високо цінуємо наше стратегічне партнерство. Ми розвиваємо наші прекрасні відносини для забезпечення миру в Україні та європейському регіоні", - написав він.

Читайте такожПредставник США в ОБСЄ: треба бути готовими до ескалації на кордоні України

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а сьогодні, 13 січня, - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявили про консолідовану підтримку України в умовах неправомірних ультиматумів з боку Російської Федерації.

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер рішуче виступив проти шантажу і агресії Російської Федерації.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.