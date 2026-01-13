Зеленський запропонував парламенту кандидатуру на посаду міністра оборони

Йдеться про Михайла Федорова, якого сьогодні Рада звільнила з посади очільника Мінцифри.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. В поданні зазначається, що на пленарному засіданні парламенту представляти кандидатуру Федорова уповноважується представник Президента України у Верховній Раді України Галина Михайлюк.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні, 13 січня, відповідний проєкт постанови з номером 14377 зареєстровано в парламенті України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 січня 2026 року, Верховна Рада України проголосувала за звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України. Це рішення підтримали 270 народних депутатів України.

Зеленський і Федоров обговорили модернізацію оборони України

Нагадаємо, що 2 січня президент Володимир Зеленський запропонував нинішньому керівнику Міністерства цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України. При цьому голова держави зазначав, що Федоров "глибоко займається питаннями щодо "Лінії дронів" і дуже результативно працює в цифровізації державних послуг.

Зеленський зазначав, що технологічність нашої оборони повинна зберігати життя наших воїнів. При цьому він додав, що Росія в цій війні має одну значну перевагу – тиснути масштабом ударів та штурмів на Україну. Президент України вважає, що наша держава має на це відповідати більш активним застосуванням технологій, більш швидким розвитком нових видів зброї, новою тактикою.

Зеленський наголосив, що від початку повномасштабної війни Міністерство цифрової трансформації на чолі з Федоровим було й залишається активним джерелом інновацій для сфери оборони України.

