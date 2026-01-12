Є інформація від розвідки, що РФ готує новий масований удар, - Зеленський

Атака може відбутися найближчими днями, попередив президент.

Росіяни готують новий масований удар по території України. Про це у своєму вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі, сказав президент України Володимир Зеленський.

Він закликав українців обов’язково уважно ставитися до оголошення повітряних тривог в країні.

"Є інформація від розвідки, росіяни готують новий масований удар: дрони - для виснаження ППО і ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися", - сказав Зеленський і закликав людей берегти себе та країну.

Удар "Орєшніком" по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 9 січня російські окупанти запустили по Львову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". За словами начальника управління комунікації командування Повітряних сил Юрія Ігната, таким чином президент Росії Володимир Путін намагається залякати країни НАТО.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Росія застосувала "Орєшнік" з метою надсилання країнам-членам Альянсу сигналу, аби змусити їх припинити надавати Україні підтримку. Він підкреслив, що оскільки Україна стикається з величезним тиском під час суворої зими, підтримка від усіх союзників НАТО дедалі важливіша, аніж будь-коли раніше. Крім того, Рютте сказав, що безпека України - це безпека Альянсу.

