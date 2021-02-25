Віце-прем'єр зазначив, що перш за все слід повернути Україні контроль над неконтрольованою частиною українсько-російського кордону на Донбасі.

Мінський переговорний процес стосовно мирного урегулювання ситуації на Донбасі практично заблокований з липня 2020 року.

Читайте такожРеформування СБУ пришвидшить рух України до НАТО - СтолтенбергПро це віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков сказав у інтерв'ю "Голосу Америки".

"Перемовини продовжуються в Нормандському форматі на рівні політичних радників, були зустрічі в Берліні як офлайн, так і онлайн. Проте, з липня практично заблокований мирний переговорний процес на Мінському майданчику. Припинені будь-які дискусії, є просто колотнеча та дивні вимоги. От наприклад: "Нехай парламент України прийме постанову, якою визнає Мінські угоди, а президент Зеленський його підпише. Ми вам текст постанови напишемо", - заявив Резніков.

При цьому, як зазначив віце-прем'єр, українська сторона завжди відповідає, що Мінські угоди не є міжнародним договором. "Вони не мають обов’язкового характеру. Це політично-дипломатичні домовленості. Наприклад, російська Дума їх навіть не думала ратифікувати", - підкреслив віце-прем'єр.

За його словами, це не означає, що Україна відмовляється від принципів та засад, які закладені в Мінських угодах.

"Адже там йдеться про виведення військ, техніки, незаконних збройних формувань, бойовиків та найманців з території України. А також про роззброєння, демілітаризацію та припинення вогню. Вже далі зазначається, що необхідно провести місцеві вибори, прийняти законопроект, який забезпечить особливості місцевого самоврядування. Але ми наголошуємо: спочатку йде безпекова складова, а потім політична", - заявив Резніков.

Він зазначив, що, як показує міжнародний досвід, "у тих випадках, коли після збройних дій проводилась виборча кампанія без взяття контролю над кордоном та роззброєнням, завжди, у 100% випадків, повторювалася ескалація збройного конфлікту".

Також Резніков додав, що президент Володимир Зеленський у Парижі в присутності канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануля Макрона сказав президенту РФ Володимиру Путіну про те, що "пункт 9 у комплексі заходів написаний некоректно, виконати його неможливо саме з цих безпекових причин". "І його треба змінювати", - підкреслив Резніков.

"Простими словами, слід сісти з олівцем за стіл лідерам Нормандського формату (можливо, з залученням іноземних партнерів, наприклад Сполучених Штатів та Великої Британії) та пройтися по кожному пункту: реалістично - нереалістично. І коли б дійшли до пункту 9, сказали б: "Нереалістично, давайте його перепишемо". Якщо є недовіра, для цього існують такі міжнародні інструменти, як мандат миротворчих сил", - наголосив Резніков.

Мінські угоди: що відомо

Після окупації Росією Криму і Донбасу ЄС запровадив проти РФ низку політичних на економічних санкцій.

12 лютого 2015 року у Мінську відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі на той час президентів України та Франції Петра Порошенка і Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року. Цей комплекс заходів підписали учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України та відведення всього важкого озброєння з української території. Передбачено обмін і звільнення всіх заручників і проведення місцевих виборів на Донбасі.

У березні 2015 року ЄС прив’язав чинність санкцій проти РФ до виконання російською владою Мінських угод.

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Автор: Віталій Саєнко