Мінський переговорний процес стосовно мирного урегулювання ситуації на Донбасі практично заблокований з липня 2020 року.
Читайте такожРеформування СБУ пришвидшить рух України до НАТО - СтолтенбергПро це віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков сказав у інтерв'ю "Голосу Америки".
"Перемовини продовжуються в Нормандському форматі на рівні політичних радників, були зустрічі в Берліні як офлайн, так і онлайн. Проте, з липня практично заблокований мирний переговорний процес на Мінському майданчику. Припинені будь-які дискусії, є просто колотнеча та дивні вимоги. От наприклад: "Нехай парламент України прийме постанову, якою визнає Мінські угоди, а президент Зеленський його підпише. Ми вам текст постанови напишемо", - заявив Резніков.
При цьому, як зазначив віце-прем'єр, українська сторона завжди відповідає, що Мінські угоди не є міжнародним договором. "Вони не мають обов’язкового характеру. Це політично-дипломатичні домовленості. Наприклад, російська Дума їх навіть не думала ратифікувати", - підкреслив віце-прем'єр.
За його словами, це не означає, що Україна відмовляється від принципів та засад, які закладені в Мінських угодах.
"Адже там йдеться про виведення військ, техніки, незаконних збройних формувань, бойовиків та найманців з території України. А також про роззброєння, демілітаризацію та припинення вогню. Вже далі зазначається, що необхідно провести місцеві вибори, прийняти законопроект, який забезпечить особливості місцевого самоврядування. Але ми наголошуємо: спочатку йде безпекова складова, а потім політична", - заявив Резніков.
Він зазначив, що, як показує міжнародний досвід, "у тих випадках, коли після збройних дій проводилась виборча кампанія без взяття контролю над кордоном та роззброєнням, завжди, у 100% випадків, повторювалася ескалація збройного конфлікту".
Також Резніков додав, що президент Володимир Зеленський у Парижі в присутності канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануля Макрона сказав президенту РФ Володимиру Путіну про те, що "пункт 9 у комплексі заходів написаний некоректно, виконати його неможливо саме з цих безпекових причин". "І його треба змінювати", - підкреслив Резніков.
"Простими словами, слід сісти з олівцем за стіл лідерам Нормандського формату (можливо, з залученням іноземних партнерів, наприклад Сполучених Штатів та Великої Британії) та пройтися по кожному пункту: реалістично - нереалістично. І коли б дійшли до пункту 9, сказали б: "Нереалістично, давайте його перепишемо". Якщо є недовіра, для цього існують такі міжнародні інструменти, як мандат миротворчих сил", - наголосив Резніков.
Мінські угоди: що відомо
- Після окупації Росією Криму і Донбасу ЄС запровадив проти РФ низку політичних на економічних санкцій.
- 12 лютого 2015 року у Мінську відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі на той час президентів України та Франції Петра Порошенка і Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.
- За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року. Цей комплекс заходів підписали учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.
- Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України та відведення всього важкого озброєння з української території. Передбачено обмін і звільнення всіх заручників і проведення місцевих виборів на Донбасі.
- У березні 2015 року ЄС прив’язав чинність санкцій проти РФ до виконання російською владою Мінських угод.
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