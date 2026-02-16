Держсекретар США зробив заяву про переговори та завершення війни в Україні

Він також висловився про критику на адресу Дональда Трампа.

Сполучені Штати Америки нікого не змушують погоджуватися на мирну угоду щодо завершення війни в Україні. Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо під час пресконференції в угорському Будапешті.

За його словами, Вашингтон зацікавлений у завершенні російсько-української війни. І Штати хочуть зробити, що можуть, аби цього досягти. Рубіо стверджує, що США – це єдина нація у світі, якій під силу посадити обидві сторони за стіл переговорів.

"Я не хочу нікого образити, але Організація Обʼєднаних Націй не змогла цього зробити. Жодна країна Європи не змогла цього зробити", – продовжив він.

Рубіо додав, що у США вважають, що ця війна ніколи не мала би початися. І вона має завершитися якомога швидше.

Він також зауважив, що зазвичай, коли президент намагається взяти участь у миротворчості та припиненні воєн, це вітається. Однак американського лідера Дональда Трампа з багатьох різних причин "люди фактично критикують", додав Рубіо.

"Зазвичай, коли ви намагаєтеся припинити війни, міжнародна спільнота вас вітає. Це одна з небагатьох воєн, які я бачив, де деякі люди в міжнародній спільноті засуджують вас за спроби допомогти припинити війну", – заявив держсекретар США.

Переговори щодо війни в Україні

17-18 лютого у Женеві має відбутися новий раунд переговорів щодо припинення війни в Україні, участь у яких візьмуть і США. Українська делегація вже вирушила до Швейцарії.

Російські ЗМІ писали, що що на перемовинах у Женеві нібито обговорюватиметься енергетичне перемир'я. Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на переговорах коло питань буде ширшим, ніж в Абу-Дабі. За його словами, говоритимуть і про території.

