Затримувати військовозобов'язаних мають право лише поліцейські, підкреслив народний обранець.

Загальна мобілізація в Україні продовжується, і у рамках цього процесу працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають право затримувати людей для доправлення до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних.

Такою інформацією поділився нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час інтерв'ю "РБК-Україна". Політик підкреслив, що "право на затримання людей мають тільки працівники Національної поліції". Крім того, військовозобов'язаних не затримують просто для оновлення військово-облікових даних.

"...якщо під час перевірки документів з'ясувалось, що громадянин України перебуває в розшуку - тобто він вже мав бути мобілізований, йому приходили повістки тощо - то представники Національної поліції можуть затримати і доправити цю людину до відповідних підрозділів ТЦК та СП. І тут без різниці - до чи після 16 липня", - підкреслив він.

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Народний обранець додав, що примусово доставляти громадян до ТЦК чи на військово-лікарську комісію можуть лише у тому разі, якщо їх розшукують як ухилянтів.

"У розшук їх оголошує Національна поліція на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись. І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції", - пояснив нардеп.

Важливі українські новини - мобілізація в центрі уваги

В Україні з 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію, у якому прописано, що упродовж 60 днів військовозобов'язані громадяни - чоловіки, яким від 18 до 60 років, а також жінки-медики, мають оновити свої військово-облікові дані.

Це можна зробити через ТЦК та СП, центри надання адмінпослуг, а також застосунок "Резерв+". Адвокат Ярослав Куц сказав, що, якщо у застосунку військовозобов'язаній особі приписало статус "у розшуку", то необхідно звернутися в ТЦК.

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