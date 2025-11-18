Зокрема, у новому пакеті на 300 млн євро Іспанія закупить для України 40 ракет для систем IRIS-T.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про суттєву допомогу від Іспанії, спрямовану на підсилення протиповітряної оборони України дефіцитними ракетами. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом в Мадриді.

Оборонна взаємодія

"Іспанія послідовно виконує нашу двосторонню безпекову угоду. І це дає впевненість у щорічній підтримці. Мільярд євро щороку - це сильна підтримка", - відзначив Зеленський.

Посилення протиповітряної оборони України

Зеленський висловив вдячність за готовність Іспанії зробити новий внесок у програму PURL, про що саме було домовлено сьогодні. Йдеться про можливість закупівлі ракет для протиповітряної оборони.

Відео дня

Голова держави сказав, що особливо відчувається дефіцит ракет для систем Patriot. Разом з тим, за словами Зеленського, у новому оборонному пакеті від Іспанії передбачені ракети для ППО.

"Це великий дефіцит для нас під час зими. Великий дефіцит. І тут конкретний пакет – 40 ракет для систем ППО Iris-T. Загальний обсяг пакету – 300 млн. Це суттєво нам допоможе", - наголосив Зеленський.

Нові домовленості зі спільного виробництва зброї

Зеленський розповів про предметну розмову з іспанськими оборонним компаніями, і зокрема - відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо промислового співробітництва у сфері безпеки та оборони між іспанськими компаніями "Escribano" і "Tecnova" та українською компанією "Практика".

Як підкреслив президент, Україна розпочинає проєкт із постачання радарів дальнього виявлення цілей.

"Це може значно нас посилити", - сказав Зеленський.

Він ознайомився з іспанським виробництвом, яке назвав "абсолютно унікальним".

"І ми спробуємо все це зробити в реальній війні", - сказав Зеленський.

Голова держави заявив про готовність спільного виробництва високоточної зброї. Водночас, Зеленський не готовий розкривати усі подробиці.

"Ми будемо розвивати нашу технологічну спроможність. Ми будемо говорити про радари. Радари для України дуже важливі. Ми будемо підіймати питання щодо далекобійності. Я поки що не готовий говорити про це публічно. Також це для нас важливо. Те, що ми сьогодні бачили – це вже крок вперед щодо нашої броньованої техніки. Це armored vehicles (бронетехніка), які Україна має можливість виробляти 4 тисячі на рік. І дійсно, наша армія має відповідний запит", - відзначив Зеленський.

Як розповів президент, підхід України передбачає таке бачення: якщо є можливість виробляти більше, то треба розпочинати спільне виробництво, починати експорт продукції, відкривати нові виробництва з метою заробітку коштів та витрати їх на дефіцитну зброю, якої не вистачає. Зокрема, йдеться про дрони.

"Сьогодні відбулося відповідне таке підписання. Це початок. На мій погляд - така унікальна домовленість", - додав Зеленський.

Подяка за нову допомогу від Іспанії

"Я дуже вдячний за те рішення, яке ти, Педро, зробив щодо Hawk, і за ту зброю, яка допомогла нам захищатись від російських штурмів. Це були дуже важливі рішення. Знаєте, минає час, і люди забувають як проходити зиму, коли є блекаути, і у такі темні і дуже складні моменти завжди ти згадуєш друзів, які дарували тобі світло", - сказав Зеленський.

Як зазначив президент України, в умовах постійних російських ударів Україна цінує готовність Іспанії допомагати і продовжувати це робити надалі. Також президент України обговорив з прем’єром Іспанії різні виклики.

"Безумовно, один із складніших викликів – це виклики в енергетиці після російських ударів. І є готовність Іспанії нам допомагати. Я дякую за цей економічний пакет – це 200 млн євро, зокрема, на енергетику", - сказав Зеленський.

Також є домовленість, що Іспанія спрямує кошти за програмою SAFE обсягом більше 200 млн євро на спільну оборонну роботу. "І це дуже відчутно і важливо для майбутнього. Це правильний приклад для інших європейських держав", - сказав Зеленський.

Новий пакет допомоги Україні від Іспанії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 листопада, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував, що протягом місяця Іспанія ухвалить новий пакет допомоги Україні загальною вартістю 615 млн євро. Він зазначив, що цей пакет буде включати в себе 300 млн на зброю, в рамках договору на 1 млрд євро, який країна зобовʼязалася надати по матеріальній безпеці Україні.

Також Санчес розповів, що ще 100 млн євро піде на програму PURL НАТО, яка піде на фінансування термінової закупки систем оборони для ЗСУ. Ще 215 млн євро піде через SAFE.

Прем’єр-міністр Іспанії додав, що крім цього пакету, Іспанія також планує ввести новий фінансовий інструмент допомоги України, залучивши туди 200 млн євро. Він зазначив, що проєкт стосуватиметься відбудови України.

Вас також можуть зацікавити новини: