Графіки відключень 19 листопада: у кого будуть вимикати світло в середу

В середу, 19 листопада, для населення більшості регіонів України будуть застосовуватися погодинні графіки подачі електроенергії протягом всієї доби. Про це повідомляє Укренерго.
Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти та критичну інфраструктуру.
Заходи обмеження споживання передбачають відключення від 1 до 4 черг протягом всієї доби з максимальним обсягом обмежень у вечірні години.
Так само протягом середи застосують обмеження потужності для промислових споживачів.
Енергетики попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись в залежності від оперативної ситуації в енергосистемі України.
В Укренерго нагадують, що споживати електроенергію слід ощадливо, не створюючи надмірного навантаження на мережу
Графік відключення світла Київська область
Для Київщини, як і для решти регіонів, запроваджено 6 черг з двома підчергами в кожній, або 12 підчерг. В середу для дев’яти з них світло вимикатимуть двічі: в світлу та темну пору доби. У трьох підчерг відключення електрики пройде в три етапи.
Графік відключення світла Київ
Схожа до області ситуація і в столиці, тільки в Києві в три етапи світло будуть вимикати не в трьох, а одразу в чотирьох підчерг. Мова йде про півчерги 2.1, 6.1 та всю чергу №5. В решти користувачів вимкнення світла заплановане двічі за добу.
Графік відключення світла Дніпропетровська область
Найскладніша ситуація з електроенергією на Дніпропетровщині. З 12 півчерг у п’яти світла не буде двічі за добу; стільки ж споживачів будуть відключати тричі. А от півчерги 1.1 та 5.2 будуть вимикати чотири рази.
Графік відключення світла Одеська область
Вісім півчерг з дванадцяти на Одещині двічі залишаться без світла в середу, ще для чотирьох півчерг подача електрики буде зупинятися тричі. Максимальне обмеження подачі світла становить 7 годин.
Відключення світла в Україні
Для кожного регіону України діють окремі графіки подачі світла, які за потреби можна оперативно подивитися в інтернеті. Мова йде про стабілізаційні відключення – під час аварійних попередньо узгоджені графіки не працюють.
Енергетики просять економніше споживати світло, не вмикаючи одночасно кілька потужних приладів, і за можливості відмовитися від опалення квартир за рахунок кондиціонерів та обігрівачів. Натомість голова Укренерго Віталій Зайченко пропонує споживачам вдягати додатковий светр, аби не мерзнути.