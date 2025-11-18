Графіки відключень 19 листопада: у кого будуть вимикати світло в середу

Обмеження постачання електроенергії продовжують діяти для споживачів у більшості регіонів України.

В середу, 19 листопада, для населення більшості регіонів України будуть застосовуватися погодинні графіки подачі електроенергії протягом всієї доби. Про це повідомляє Укренерго.

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти та критичну інфраструктуру.

Заходи обмеження споживання передбачають відключення від 1 до 4 черг протягом всієї доби з максимальним обсягом обмежень у вечірні години.

Так само протягом середи застосують обмеження потужності для промислових споживачів.

Енергетики попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись в залежності від оперативної ситуації в енергосистемі України.

В Укренерго нагадують, що споживати електроенергію слід ощадливо, не створюючи надмірного навантаження на мережу

Графік відключення світла Київська область

Для Київщини, як і для решти регіонів, запроваджено 6 черг з двома підчергами в кожній, або 12 підчерг. В середу для дев’яти з них світло вимикатимуть двічі: в світлу та темну пору доби. У трьох підчерг відключення електрики пройде в три етапи.

Графік відключення світла Київ

Схожа до області ситуація і в столиці, тільки в Києві в три етапи світло будуть вимикати не в трьох, а одразу в чотирьох підчерг. Мова йде про півчерги 2.1, 6.1 та всю чергу №5. В решти користувачів вимкнення світла заплановане двічі за добу.

Графік відключення світла Дніпропетровська область

Найскладніша ситуація з електроенергією на Дніпропетровщині. З 12 півчерг у п’яти світла не буде двічі за добу; стільки ж споживачів будуть відключати тричі. А от півчерги 1.1 та 5.2 будуть вимикати чотири рази.

Графік відключення світла Одеська область

Вісім півчерг з дванадцяти на Одещині двічі залишаться без світла в середу, ще для чотирьох півчерг подача електрики буде зупинятися тричі. Максимальне обмеження подачі світла становить 7 годин.

Відключення світла в Україні

Для кожного регіону України діють окремі графіки подачі світла, які за потреби можна оперативно подивитися в інтернеті. Мова йде про стабілізаційні відключення – під час аварійних попередньо узгоджені графіки не працюють.

Енергетики просять економніше споживати світло, не вмикаючи одночасно кілька потужних приладів, і за можливості відмовитися від опалення квартир за рахунок кондиціонерів та обігрівачів. Натомість голова Укренерго Віталій Зайченко пропонує споживачам вдягати додатковий светр, аби не мерзнути.

