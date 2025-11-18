Ухвала може бути оскаржена в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Вищий антикорупційний суд відправив фігуранта справи "Мідас", колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у понад 51 мільйон гривень. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив суддя Віктор Ногачевський.

"Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро задовольнити частково. Обрати Чернишову Олексію Михайловичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 51 мільйон 600 тисяч гривень", – зазначив суддя.

В разі внесення застави на Чернишова буде покладено низку зобовʼязань, зокрема носіння електронного браслета.

Відео дня

Віктор Ногачевський також нагадав, що ухвала ВАКС може бути оскаржена в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Що казали адвокати Чернишова

Під час сьогоднішнього судового засідання виступали переважно адвокати колишнього урядовця. Захисники Чернишова запевняли, що підозра є необґрунтованою.

"Я виявив, що ця підозра не те, що не обгрунтована, а є голослівною. Більшість тверджень в цій підозрі нічим не підтверджується… Іншими словами це умовиводи сторони обвинувачення", – зазначив один із захисників.

Вони також акцентували увагу на невідповідності між відео слідчих дій стосовно Чернишова та відповідних протоколів.

Крім того, захисники не бачать підстав для застосування до Чернишова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зазначаючи, що колишній урядовець демонстрував бездоганну процесуальну поведінку.

Інші заяви учасників засідання

Сам Чернишов у своєму виступі запевнив, що не має нічого спільного з особою на псевдо "Че Гевара", як фігурувала на плівках НАБУ.

Чернишова захотів взяти на поруки директор ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" Олександр Савченко. У своїй заяві він зазначив, що знайомий з Чернишовим понад 25 років. Також відпустити Чернишова під особисту поруку попросив ієрарх Константинопольского Патріархату, екзарх Вселенського патріарха в Україні, титулярний єпископ Команський Михаїл, в миру – Аніщенко Михайло.

Наприкінці засідання виступив прокурор, який відкинув твердження захисту, що Олексій Чернишов – це не особа під ніком "Че Гевара". Щодо аргументів захисту про різницю між відео слідчих дій та протоколів, представник САП зауважив, що "відео неповне та обрізане у визначеному місці".

Він також виступив проти взяття на поруки Чернишова, підтримавши своє клопотання.

САП підозрює Олексія Чернишова у незаконному збагачені та недостовірному декларуванні доходів. За версією слідства Чернишов та його дружина в інтересах колишнього урядовця отримали від фігурантів схеми розкрадання коштів "Енергоатому" 55 мільйонів гривень кількома траншами.

Корупційний скандал в енергетиці

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада стало відомо про масштабну операцію НАБУ та САП з викриття корупції в енергетиці. Правоохоронці також провели обшуки у компанії "Енергоатом" і в міністра юстиції Германа Галущенка, який згодом написав заяву про відставку.

Пізніше НАБУ повідомило про причетність до схеми низки осіб, серед яких був і Олексій Чернишов.

12 листопада суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову, відомому під псевдонімом "Тенор", у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення 40 млн гривень застави.

Також суд обрав запобіжний захід фігуранту цієї ж справи Ігорю Миронюку (псевдонім "Рокет"), який був радником Германа Галущенка, коли той займав посаду міністра енергетики. Йому призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Заставу визначено у розмірі 126 мільйонів гривень.

При цьому за двох фігуранток "справи Мідас", Лесю Устименко та Людмилу Зоріну, яких ВАКС відправив під варту, вже було внесено застави. Розмір застави склав 37 мільйонів гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: