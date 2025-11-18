Дороги та бюрократія заважають Європі готуватися до оборони: FT пояснило, що треба змінити

При нинішніх темпах ухвалення та реалізації рішень європейським арміям знадобиться півтора місяця, щоб зустріти противника.

У НАТО підрахували, що у випадку війни з Росією для переміщення основних сил із Західної Європи на східний фланг потрібно близько 45 днів. Причина у слабкій інфраструктурі, несумісних залізничних системах в різних країнах і повільній бюрократії.

Як пише Financial Times, ЄС і НАТО зараз прагнуть скоротити цей час транзиту до 3–5 днів. Однак це вимагатиме значного оновлення доріг, мостів і залізниць, а також спрощення прикордонних правил.

Видання пише, що європейське переозброєння не обмежується закупівлею зброї чи створенням великих армій. Також має бути можливість швидко транспортувати війська, обладнання та боєприпаси з заходу на схід.

"Наразі, за оцінками чиновників ЄС для переміщення армії зі стратегічних портів на заході до країн, що межують з Росією чи Україною, знадобиться приблизно 45 днів. За їхніми словами, метою є скорочення цього часу до п'яти або навіть трьох днів", - йдеться у статті.

Однак військові кажуть, що спершу чиновники мають визнати, що на Європу насувається криза. Вони також попереджають, що чиновникам треба вміти приймати швидкі рішення.

"Одна з дивних особливостей переміщення військ на схід полягає в тому, що вони перетинатимуть країни, які не перебувають у стані війни. Це означає, що командування армій повинно дотримуватися митних правил та трудового законодавства, що регулюють тривалість перебування водіїв вантажівок у дорозі", - додали автори.

При цьому для одного й того ж конвою вантажівок у кожній країні може бути кілька наборів вимог. І малоймовірно, що це щвидко змінять та переведуть в цифровий формат — НАТО надає перевагу паперовим копіям через страх кібератак.

Підготовка до переміщення

Однак навіть в цих умовах, як тільки буде отримано схвалення НАТО, розпочнеться переміщення військ і техніки на схід. Точна кількість людей, запланована для різних сценаріїв, є секретною. Як і маршрути, які вони обиратимуть.

Але дипломати НАТО заявили, що оцінки аналітиків щодо близько 200 000 військовослужбовців, близько 1500 танків та понад 2500 інших одиниць бронетехніки, що постачаються зі США, Канади та Великої Британії через континентальну Європу, загалом були правильними.

Водночас, за оцінками експертів, Європа тільки почала збирати проблеми, які можуть виникнути у випадку перекидання військ:

"У ЄС позначили близько 2800 "гарячих точок" транспортної інфраструктури, які гостро потребують модернізації. А чиновники в Брюсселі скоротили цей список до 500 пріоритетних проектів".

Уніфікація залізничних колій

Автори статті зазначили, що стандартна ширина завантаження ЄС, що включає максимальні розміри вантажних поїздів, необхідних для безпечного проїзду під мостами та тунелями, занадто вузька для військових перевезень. Нахил колій також може створювати проблему для перевезення важких вантажів.

Невідповідність ширини колій треба вирішити у країнах Балтії, і там вони вже реалізують проєкт з інтеграції своєї залізниці з загальноєвропейською. Окрім того, з аналогічними труднощами зіткнеться переміщення військових активів з Іспанії та Португалії: Піренейський півострів також працює за іншими системами вимірювання, ніж решта континенту.

Значна робота також має бути виконана над дорожньою мережею, особливо в Німеччині, через яку має проходити більшість військових вантажів. У минулому країна стикалася з проблемами. Зокрема, минулого року обвалилася 100-метрова ділянка мосту у Дрездені. А у 2022 році поставки французьких танків Leclerc до Румунії тривали тижні замість днів, оскільки німецька митниця відхилила їх, оскільки вони були занадто важкими для перевезення по дорогах. Натомість вантаж було відправлено з порту Марселя до Александруполіса в Греції, а потім залізницею до Румунії.

Як Європа створює "військовий Шенген"

Нагадаємо, що чиновники ЄС працюють над "військовим Шенгеном", який принаймні стандартизує неоднорідні правила, що регулюють пересування армій. Німеччина, Польща та Нідерланди минулого року підписали угоду про спрощення транскордонних військових перевезень між собою.

Нагадаємо, що останнім часом у Німеччині пожвавилися виступи військових, які закликають Євросоюз та чиновників своєї країни прискорити підготовку до оборони від можливого нападу. Зокрема, виступив з попередженням глава оперативного командування збройних сил Німеччини, генерал-лейтенант Александер Золльфранк.

Окрім того, Бундесвер готує до умов війни свою медичну службу та систему медичної допомоги країни. Військові проаналізували поточний стан медслужби та висловили ряд застережень, які потрібно усунути.

