Мета України – отримати справедливий мир, підкреслив він.

У середу, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з лідером Туреччини Рейджепом Ердоганом. Про це Володимир Зеленський розповів під час пресконференції з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. І це буде достатньо предметна бесіда. У мене хороші відносини з президентом Туреччини. Маємо якісь позиції та сигнали від Сполучених штатів. Подивимося завтра", – сказав Зеленський.

Інші зустрічі Зеленського з лідерами країн

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав угоду з лідером Франції Емануелем Макроном. Повідомлялося, що угода передбачає передачу Україні винищувачів Rafale та системи ППО SAMP/T, здатної знищувати балістичні ракети.

Також після зустрічі з Зеленським, премʼєрміністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що Мадрид готує новий пакет допомоги Україні загальною вартістю 615 млн євро. Частина цих коштів піде на озброєння, ще частина міжнародні програми – PURL та SAFE.

