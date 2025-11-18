Рязанський НПЗ "Роснефти", що забезпечує паливом Московський регіон, призупинив переробку нафти після удару безпілотника.

Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти", один з найбільших у Росії, призупинив переробку сирої нафти після атаки українського дрона 15 листопада, пише Reuters з посиланням на джерела.

"Очікується, що завод простоюватиме до кінця місяця. До 1 грудня завантаження нафтопродуктів не планується", – кажуть джерела видання.

Пожежа внаслідок дронової атаки змусила Рязанський нафтопереробний завод зупинити свій основний агрегат переробки сирої нафти, річна потужність якого становить понад 8 мільйонів метричних тонн, що дорівнює 48% від загальної потужності заводу.

Відео дня

Окремий агрегат переробки сирої нафти був зупинений внаслідок атаки безпілотника 24 жовтня, що призвело до втрати 26% потужностей нафтопереробного заводу.

Ремонт цього агрегату ще не завершено, а решта агрегатів заводу також простоюють, повідомили джерела, хоча незрозуміло, чи це також сталося через атаки.

Рязанський нафтопереробний завод призупинив продаж нафтопродуктів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі з 15 листопада, свідчать дані біржі.

Галузеві джерела повідомили, що у 2024 році нафтопереробний завод переробив 13,1 мільйона тонн сирої нафти, що становить 4,9% від загального обсягу переробки Росії, та виробив 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива та 4,3 мільйона тонн мазуту.

Україна посилила атаки дронів в глибину Росії, прагнучи вивести з ладу нафтопереробні заводи, склади та трубопроводи. Українські дрони завдали ударів щонайменше по 17 великих нафтопереробних заводах цього року.

Однак переробка нафти в Росії цього року впала лише на 3%, оскільки НПЗ запобігли різкому падінню виробництва палива, використовуючи резервні потужності для компенсації збитків від ударів.

Останні удари українських дронів по НПЗ в Росії

Вночі 16 листопада українські військові завдали дроновий удар по Новокуйбишевському нафтопереродному заводу "Роснефти", повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. Внаслідок попереднього удару 28 серпня цей НПЗ був повністю зупинений після займання у семи осередках одночасно.

Також ми писали, що після ударів українських дронів 11 і 14 листопада повністю зупинив роботу Саратовський НПЗ, він може залишатися в неробочому стані до кінця місяця.

