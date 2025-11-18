Нещодавно ВАКС змінив запобіжний захід Труханову, який обвинувачується в участі у "махінаціях із землею".

За колишнього мера Одеси Геннадія Труханова, який є фігурантом справи про "махінації із землею", що розслідувалася з 2021 року, було повністю погашено заставу в 42 млн грн. Внесення застави УНІАН підтвердив адвокат Труханова Олександр Лисак.

Зокрема, за словами захисника Труханова, 12 млн грн були внесені 17 листопада.

"Заставу за Труханова фактично вніс адвокат Лисак", - сказав адвокат у відповідь на питання, хто саме сплатив гроші.

Відео дня

Водночас адвокат додав, що йдеться про участь понад двух десятків осіб, які допомогли фінансово.

Як пояснили УНІАН в Одеській міській раді, перші 30 млн були внесені раніше, але ще 12 млн грн потрібно було сплатити протягом п'яти діб, в іншому випадку ексмер ризикував потрапити у СІЗО.

Згідно з повідомленням САП, 7 листопада колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора та змінила запобіжний захід колишньому меру, який обвинувачується в участі у злочинній організації та незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси.

"Суд збільшив розмір застави, визначений для обвинуваченого, з 30 до 42 млн гривень, але відмовив у задоволенні клопотання про взяття особи під варту… У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2016–2019 років члени злочинної організації розробили схему протиправної передачі земельних ділянок для їх подальшої забудови", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, земельні ділянки територіальної громади Одеси передавались в оренду в обхід конкурсу виключно наперед узгодженим товариствам-забудовникам. Забудовники сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через підконтрольних осіб в Одеській міській раді забезпечували ухвалення відповідного рішення на передачу в оренду зазначених ділянок.

"Загальний розмір завданої шкоди згідно з результатами експертизи становить 689 млн грн. Крім того, встановлено факти легалізації коштів, отриманих злочинною організацією від вчинення інших кримінальних правопорушень", - заявили у САП.

Махінації із землею в Одесі - що варто знати

Нагадаємо, у жовтні 2021 року правоохоронці повідомили про підозру у причетності до схеми з привласнення землі та бюджетних коштів в Одесі 16 особам. За даними НАБУ, фігуранти заволоділи активами територіальної громади та легалізували отримані доходи. У числі фігурантів був Геннадій Труханов (тоді - міський голова), тодішній в.о. заступника мера Олег Бриндак, експрокурор Одеської області Олег Жученко, власники компанії-забудовника "Будова" та її топ-менеджери тощо.

У серпні 2023 року САП та НАБУ нагадали про це кримінальне провадження про "махінації із землею". Тоді йшлося, що завершено розслідування щодо злочинної організації, до якої можуть бути причетні Труханов, чинні та колишні посадовці міськради тощо. У прокуратурі заявили, що серед підозрюваних – чоловік, який вважається керівником цієї організації, та на той момент він переховувався від слідства за межами України.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно ексмер Одеси отримав підозру через службову недбалість, яка могла призвести до того, що під час зливи 30 вересня 2025 року в Одесі загинуло щонайменше 9 осіб. Крім нього, фігурантами справи стали ще восьмеро осіб - два заступники міського голови, директори департаментів міського господарства та муніципальної безпеки, співробітники комунального підприємства тощо. Труханов свою провину заперечує.

Вас також можуть зацікавити новини: