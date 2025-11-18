Зараз Повітряні сили України значною мірою залежать від старих літаків радянської епохи.

План України щодо створення потужних Повітряних сил на базі французьких та шведських винищувачів може зіткнутися з серйозними труднощами. Про це йдеться в матеріалі видання Politico.

Автори нагадують, що 17 листопада президент України Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон підписали лист про наміри щодо придбання до 100 винищувачів Rafale протягом 10 років. А кілька тижнів тому як Київ підписав угоду про співпрацю зі Швецією, яка передбачає закупівлю від 100 до 150 винищувачів Gripen E.

Самі по собі ці угоди не є контрактами, і попереду є низка перешкод: фінансові, логістичні та промислові.

Видання розповідає, що зараз Повітряні сили України значною мірою залежать від старих літаків радянської епохи. Мова про МіГ-29, Су-25 і Су-27. Проте експлуатуються і західні зразки – американські F-16 та обмежена кількість французьких винищувачів Mirage 2000-5.

Які проблеми несе змішаний парк винищувачів

Західні країни не хочуть розвивати змішаний парк винищувачів через проблеми з підготовкою пілотів і механіків. Крім того, запасні частини не підходять на всі літаки, до того ж має бути збільшена кількість сегментів постачання та курсів підготовки механіків, пояснює Елі Тененбаум, директор паризького центру досліджень у сфері безпеки IFRI.

Тененбаум підкреслив, що головна проблема полягає в тому, що партнерство з Rafale, укладене в понеділок, "займе багато часу і не може бути відповіддю на негайні надзвичайні ситуації на полі бою".

Винищувачі для України: коштів недостатньо

План України неминуче зіткнеться з серйозними фінансовими проблемами. Зараз неясно, як Київ зможе оплатити ці літаки без зовнішньої допомоги.

"У них немає грошей. Багато чого залежатиме від заморожених активів Росії", – заявив високопоставлений європейський чиновник.

Вартість винищувачів не є сталою, оскільки вона залежить від озброєння та підготовки. Загалом Rafale без ракет може коштувати в 70–100 млн євро, але ціна може досягати 250 млн євро. Водночас вартість винищувача Gripen становить близько 125 млн євро.

У Євросоюзі хочуть використати для допомоги Україні заморожені активи РФ на 140 млрд євро. Але країни блоку не дійшли згоди щодо використання коштів. У Швеції ж шукають способи розблокування фінансування літаків Gripen для України.

Стан фінансів Франції виключає можливість закупівлі Rafale для України за державні кошти. Передавати літаки з власних запасів чи надавати Україні пріоритет перед іншими замовниками Париж також не планує. Однак компанія-виробник Dassault Aviation розглядає можливість збільшення виробництва до п'яти винищувачів на місяць.

Проблема не лише в коштах: недостатньо і літаків

Виробничі потужності західних компаній, що виготовляють винищувачі, та їхні затримки з виконанням замовлень теж є серйозною перешкодою. Навіть якби гроші в України були, швидко літаки все одно б не отримали, заявив український військовий чиновник:

"Просто погугліть, скільки країн чекають у черзі на Rafale. І я сумніваюся, що хтось дозволить Україні пропустити чергу і отримати їх першою".

Та навіть якщо літаки надійдуть, нікуди не зникне питання витрат на їх утримання.

"З огляду на існуючі економічні проблеми України, утримувати такий величезний парк літаків самостійно буде занадто дорого. Але якщо Україна приєднається до НАТО або створить оборонний альянс у Європі, тоді ми зможемо говорити про спільний оборонний бюджет, який допоможе нам утримувати парк літаків", – пояснив український авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Військовий чиновник додав, що експлуатація змішаного парку літаків пов'язана з певними труднощами. Проте для України безпечніше диверсифікувати постачальників, а не чекати, поки буде вироблено лише один тип літаків.

"Чому українські збройні сили вибрали кілька різних моделей? Просто тому, що досить ризиковано ставити все на одну карту", – резюмував він.

