Вона зазначила, що ця тема їй близька і назвала її "чудовою".

Колишня "прокурорка" анексованого Криму, екс-депутат Держдуми та новопризначений ​​посол РФ у Кабо-Верде Наталія Поклонська заявила, що захистила магістерську дисертацію Дипломатичній академії МЗС Росії.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожПоклонська заявила, що привчатиме жителів Кабо-Верде до українського борщуДля своєї дисертації Поклонська вибрала тему "Російсько-українські відносини у контексті регіональної безпеки у Східній Європі". Вона зазначила, що ця тема їй близька і назвала її "чудовою".

"Я щаслива. Тема у мене чудова. Моя тема! Російсько-українські відносини у контексті регіональної безпеки у Східній Європі. Тому, вітайте мене", - сказала Поклонська.

Наталія Поклонська - довідка УНІАН

Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою "прокурором Республіки Крим". Саме вона ініціювала кримінальне переслідування кримських татар і заборону в 2016 році діяльності Меджлісу.

6 грудня Київський апеляційний суд дав дозвіл на затримання колишньої так званої "прокурорки" окупованого Криму й новопризначеного посла РФ в Кабо-Верде Наталії Поклонської. Її підозрюють у державній зраді.

13 жовтня Путін "здійснив мрію" екс-"прокурорки" Криму Поклонської та відправив її до Африки.

Як повідомляє Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ, президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську надзвичайним і повноважним послом РФ у Республіці Кабо-Верде.

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Автор: Марта Гичко