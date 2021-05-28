За словами радника керівника ОП, до кінця поточного року можливо отримати План дій щодо членства в Альянсі.

В Офісі президента України сподіваються до кінця поточного року у відносинах з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) "вийти на суттєві документи".

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник керівника ОП Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю на телеканалі "Україна-24".

Зокрема, його запитали, чи реально до кінця року отримати План дій щодо членства в Альянсі.

"Це ймовірно. У нас дуже теплі відносини з багатьма країнами, які вже входять у блок НАТО, і з самим блоком НАТО як інституцією. Безумовно, ми маємо виконати свою роботу, тобто ми маємо виконати деякі дії, в тому числі юридичного характеру, логістичного характеру, які повинні підкреслити нашу можливість зайти в блок НАТО на рівних правах. Тобто ми маємо відігравати там суттєву роль", - наголосив Подоляк.

Читайте такожЛукашенко готує намети зі "Спутником-V" на кордоні для України та ЄСПри цьому, за його словами, Україна має підтримку від усіх структур Альянсу і багатьох членів НАТО.

"Я думаю, що до кінця цього року ми точно вийдемо на суттєві документи", - сказав Подоляк.

9 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в Альянсі залежить від реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ. «У 2008 році НАТО ухвалило рішення про членство України. Ми дотримуємося цього рішення і усіх наступних рішень, які з`явилися після цього саміту», - запевнив Столтенберг.

13 квітня він заявив, що Російська Федерація не має жодного права забороняти Україні рух до членства в Альянсі.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв`ю Axios, яке вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. «Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент США Джо Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?» - сказав Зеленський.

Глава держави висловив сподівання що за роки правління Байдена Україна і Сполучені Штати ввійдуть у новий етап відносин, що посилить безпеку нашої держави.

5 березня віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що наразі не менше 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести у практичну площину політику «відкритих дверей» для України.

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Автор: Віталій Саєнко