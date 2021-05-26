Кулеба нагадав про рішення Бухарестського саміту НАТО від 2008 року, що Україна одного дня стане членом Альянсу, але "відтоді пройшло вже 13 років і жодного кроку до виконання цього рішення не було зроблено".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що політика відкритих дверей Організації Північноатлантичного договору (НАТО) не повинна перетворитися для України на "політику годування обіцянками".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід у Києві.

Глава МЗС висловив вдячність партнерам України з НАТО за постійне підтвердження політики "відкритих дверей" на основі рішення Бухарестського саміту 2008-го року, говорячи про змістовне наповнення саміту НАТО і ухвалення рішень про наступні кроки в євроатлантичній інтеграції України.

"Але з тої пори пройшло вже 13 років, і жодного кроку до виконання цього рішення не було зроблено. І коли нам в Україні дорікають, що у нас занадто повільні деякі реформи, - то що тоді вже казати про ухвалення і реалізацію рішень Альянсу, які 13 років пропадають пилом. Для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей не перетворилася на політику годування обіцянками. І я глибоко переконаний, і цю думку поділяє дуже багато членів НАТО, що це важливо не лише для України, але і безпеки євроатлантичного простору", - заявив Кулеба.

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"Якщо у 2008 році була дана обіцянка, що Україна і Грузія зрештою стануть членами НАТО, і наступним кроком на цьому шляху має бути надання ПДЧ, - то важко уявити кращий і більш важливий момент для ухвалення таких рішень, ніж 2021 рік. Ми говоримо відверто про це з нашими союзниками і партнерами по НАТО, і я думаю, що вже настав час відверто говорити і з українським суспільством про це, щоб воно чітко усвідомлювало, що в питаннях євроатлантичної інтеграції м'яч не завжди перебуває на українському боці. І ми чекаємо на пас від Альянсу", - наголосив Кулеба.

Співпраця України та НАТО: деталі

9 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в Альянсі залежить від реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ. "У 2008 році НАТО ухвалило рішення про членство України. Ми дотримуємося цього рішення і усіх наступних рішень, які з'явилися після цього саміту", - заявив Столтенберг.

13 квітня Столтенберг заявив, що Російська Федерація не має жодного права забороняти Україні рух до членства в Альянсі.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, яке вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. "Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?" - сказав Зеленський.

Він висловив сподівання що за роки правління президента США Джо Байдена Україна і Сполучені Штати ввійдуть у новий етап відносин, що посилить безпеку нашої держави.

5 березня віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що наразі не менше 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести у практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

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Автор: Віталій Саєнко