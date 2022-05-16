В Офісі президента не розуміють, як можна "зберегти обличчя" після скоєних російськими військами звірств, зокрема в Бучі й Маріуполі.

Західні політики, які пропонують "зберегти обличчя Росії" віддавши їй частину українських територій, керуються дивною логікою.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він не розуміє, як можна "зберегти обличчя" після скоєних російськими військами звірств, зокрема в Бучі й Маріуполі.

"Деякі західні політики хочуть завершення війни з можливістю для Росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій, пише Politico. Зберегти обличчя після Бучі й Маріуполя? Дивна логіка, але якщо ці політики хочуть віддати частину своїх територій, це справа їхніх виборців", - написав Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, видання Politico повідомило, що деякі західні лідери, від Франції до Німеччини та Італії, хоч і підтримують Україну, дещо стурбовані можливими наслідками її перемоги у війні з Росією. Так, на Заході побоюються, що Росія зазнає "приниження", що може створити низку нових проблем.

Велике занепокоєння чиновників полягає в тому, що перемога України може дестабілізувати Росію, "зробивши її ще більш непередбачуваною і поставивши нормалізацію енергетичних зв’язків ще далі за межі досяжності", пише Politico. Саме тому деякі західноєвропейські столиці виступають за можливість дати Росії "врятувати обличчя" у цій війні, "навіть якщо це коштуватиме Україні певної території".

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що французький президент Еммануель Макрон намагався досягти успіху у посередництві між Україною та Росією, пропонуючи Києву піти поступки щодо суверенітету заради збереження обличчя Путіну.

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