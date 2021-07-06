Радник глави ОП назвав його дивним і абсурдним.

Позов екс-президента Петра Порошенка до чинного - Володимира Зеленського - є дивним і абсурдним.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі НВ.

На думку Подоляка, поданий адвокатами екс-президента позов до суду являє собою "просто юридичний спам і не більше".

"Коментувати його всерйоз або якось оцінювати перспективи - неможливо. На мій погляд, одне з двох. Або адвокати Порошенка генерують хоча б якусь помітну активність, щоб виправдовувати витрати на їх утримання. Або у самого Порошенка вже вичерпалися ідеї на рахунок того, як перекривати негатив від реально існуючих взаємин з Медведчуком", - заявив радник глави ОПУ.

Звинувачення на адресу ОП в модерації "плівок" Подоляк назвав абсолютно безглуздими.

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Як повідомлялося, адвокати Порошенка через суд зажадали від Зеленського і журналістів-розслідувачів опублікувати повну версію "плівок Медведчука".

Про що йде мова в "плівках Медведчука"

Проект журналістських розслідувань Bihus.Info оприлюднив записи, зроблені під час прослуховування розмов народного депутата від "ОПЗЖ" Медведчука з російськими чиновниками і ватажками бойовиків.

Із записів випливає, що Медведчук брав участь у переговорах про закупівлю газу, електроенергії та про обмін полоненими. Так, в одній з частин програми журналісти розповіли, як "труба Медведчука" стала його власністю.

Також стало відомо, що Медведчук восени 2014 року за погодженням з тодішнім президентом Петром Порошенком і під прикриттям СБУ вів переговори про закупівлю вугілля з ОРДЛО.

Крім того, Медведчук блокував звільнення "кіборга" Андрія Гречанова з полону бойовиків заради Порошенко.

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Автор: Юрій Годован