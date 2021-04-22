За словами прес-секретаря президента Росії, "червоні лінії" Москви стосуються двосторонніх відносин "з іншими державами, включно з Україною, і відносин з різними міжнародними об'єднаннями".

У Кремлі заявили, що для Російської Федерації "червоні лінії" стосовно України проходять на "межі наших національних інтересів".

Читайте такожЗеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі (відео)Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, де для Росії проходять "червоні лінії" в Україні та за яких умов вони можуть пересуватися на схід чи захід від лінії зіткнення на Донбасі, Пєсков почав заперечувати агресію Росії на сході України.

"По-перше, Росія не є учасницею конфлікту на Донбасі - це внутрішньоукраїнський конфлікт, і саме Україна повинна його розв'язувати, а Росія разом з країнами-учасницями мінського формату готова й надалі робити все можливе, все, що від неї залежить, щоб допомогти Україні розв'язати свій внутрішній конфлікт, а червоні лінії - це національні інтереси Росії", - сказав Пєсков.

На уточнювальне запитання УНІАН, чи означає це, що для Росії в Україні немає "червоних ліній", Пєсков зазначив, що "червоні лінії" є загалом у Росії.

"Вони пов'язані з національними інтересами та, звичайно, це стосується й двосторонніх відносин з іншими державами, зокрема й з Україною, і стосунків з різними міжнародними об'єднаннями", - додав прес-секретар Путіна.

За його словами, стосовно України "червона лінія" проходить "саме на межі наших національних інтересів".

"Червоні лінії" Росії

21 квітня Путін заявив, що "організатори провокацій проти Росії", які загрожують корінним інтересам безпеки, "пошкодують так, як давно ні про що не шкодували". При цьому, за словами Путіна, Росія сама визначатиме "червоні лінії", які не варто переходити.

"Сподіваюся, що нікому не спаде на думку перейти стосовно Росії так звану "червону межу", а де вона проходитиме, ми будемо визначати в кожному конкретному випадку самі", - заявив він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі Reuters зазначив: "Я прочитав повідомлення Путіна так: "Ми будемо перетинати ваші "червоні лінії", але вам не дозволено перетинати наші, і ми будемо визначати, де наші "червоні лінії".

Також глава МЗС наполегливо закликав міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу розглянути можливість відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, що має стати частиною нових економічних санкцій, якщо Росія загострить ситуацію.

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Автор: Роман Цимбалюк