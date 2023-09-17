Проводили диктатора з червоною килимовою доріжкою і під марш "Прощання слав'янки".

В Росії урочисто провели додому північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

Про це повідомила влада Примор’я. Місцевий губернатор Олег Кожемяко на прощання подарував "гостю" бронежилет і шість дронів.

Кім Чен Ин поїхав на своєму бронепоїзді з тієї ж станції, на яку прибув 12 вересня. Проводили його з червоною килимовою доріжкою і під марш "Прощання слав'янки". Під цю мелодію в давнину чоловіків відправляли на війну.

За п'ять днів робочої поїздки Кім Чен Ин провів зустрічі з Володимиром Путіним, Сергієм Шойгу та іншими чиновниками. Лідера КНДР возили на аеродроми та інші військові об'єкти.

Візит Кім Чен Ина в Росію

У вівторок, 12 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до Росії на своєму спеціальному поїзді. Його з Путіним одразу повезли на космодром "Східний" в Амурській області.

Далі диктатор відвідав російські заводи з виробництва винищувачів, що знаходяться під санкціями Заходу.

Кім Чен Ин під час зустрічі з Путіним заявив, що РФ "здобуде перемогу над злом у цій священній війні".

Вас також можуть зацікавити новини: