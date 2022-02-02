У Бюро скаржаться, що депутата викликали повісткою до слідчих органів, проте він "повістки ігнорує, до органів слідства не з'являється".

Національне антикорупційне бюро України опублікувало оперативне відео у справі викритого на одержанні неправомірної вигоди народного депутата від фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

Зазначається, що з огляду на суспільний резонанс, Нацбюро публікує фрагменти оперативних матеріалів у справі нардепа, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди 28 січня.

"За даними слідства, восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медичне обладнання лікарням у Житомирській області, варто це питання попередньо узгодити з одним із народних депутатів України. Невдовзі такий контакт між нардепом і представником компанії відбувся. Нардеп пообіцяв сприяння, яке фактично зводилось до забезпечення перемоги у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету", - мовиться у дописі.

Першим об'єктом такої співпраці, зазначили в НАБУ, стало комунальне підприємство "Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка", яке, згідно домовленостей між нардепом і представником компанії, закупило медичне обладнання на 40 млн грн.

"У відповідь нардеп натякнув, що його "послуги" - не безоплатні і становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею. Ця плата йому видалась також своєрідною гарантією майбутньої співпраці в сфері закупівель медичного обладнання іншими лікарнями Житомирської області у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що після одержання оплати від лікарні за одним із тендерів, а саме - за систему ультразвукової діагностики - депутат "попросив передати йому 30% від суми договору - 558 тис. грн".

Як встановило слідство, депутат "планував таку схему обрахунку суми неправомірної вигоди застосовувати і щодо інших договорів у майбутньому, зокрема, на постачання МРТ (30% від 37,499 млн грн - 11,25 млн грн) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,19 млн грн - 398,33 тис. грн)".

"Народного обранця викрили "на гарячому" 28 січня 2022 року. Однак не затримували через "депутатський імунітет", натомість викликали повісткою до слідчих органів. Відтоді народний депутат повістки ігнорує, до органів слідства не з'являється", - наголосили у НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня правоохоронці затримали Кузьміних під час одержання хабаря у 558 тис. грн. За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Сьогодні, 2 лютого, Кузьміних попросив тимчасово виключити його зі складу фракції "Слуга народу" з можливістю повернення, якщо буде доведена його невинуватість.

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