Мета України – звільнення територій і відновлення повного суверенітету на півдні і сході країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що наразі переговорів між Україною і Росією про завершення війни немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу, який транслювався у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, його запитали, чи готова Україна до переговорів з мирного урегулювання з метою повернення контролю над територіями, захопленими росіянами після 23 лютого.

"Наразі немає перемовин між Росією і Україною через позицію РФ та її постійну агресію проти нашої країни. Тому, дійсно, немає що обговорювати. Метою України у цій війні, розпочатій проти нас Росією, є звільнення наших територій і відновлення нашої територіальної цілісності і повного суверенітету на сході і півдні України. Це кінцевий пункт нашої переговорної позиції", - заявив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

12 квітня глава української переговорної групи, керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала свою позицію в переговорах з Росією.

16 червня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який очолює переговорну групу України з Росією, заявив, що Україні бракує озброєння і боєприпасів, аби зрівнятися з Росією в "в одній із найбільших битв 21 сторіччя".

Він зазначив, що "наша переговорна позиція насправді є доволі слабкою, тому ми не хочемо сидіти за столом, якщо ми у такій позиції. Ми повинні якимось чином змінити це" і наголосив на потребі проведення контроперації для повернення втраченої території.

6 липня в Офісі президента заявили, що певні контакти з російською переговорною групою підтримуються виключно на рівні гуманітарних підгруп.

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