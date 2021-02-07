На сайті вона вказана як "пособник російських окупантів" і "співмешканка власника антиукраїнських ЗМІ".

Наталія Лавренюк - цивільна дружина нардепа від "Опозиційної платформи – за життя" Тараса Козака - потрапила в базу даних "Миротворця".

На сайті вона вказана як "пособник російських окупантів" і "співмешканка власника антиукраїнських ЗМІ".

Також "Миротворець" повідомляє, що Лавренюк порушила українське законодавство, отримавши друге громадянство.

"Тетяна Миколаївна Лавренюк. Дата народження 26.02.1975. Адреса: Київ, Львів. Пособник російських окупантів. Фінансування російських окупантів. Порушення законодавства України Про громадянство шляхом отримання другого громадянства. Співмешканка власника мережі антиукраїнських ЗМІ Тараса Козака", - сказано в довідці про неї.

Крім того, "Миротворець" пише, що Лавренюк є засновником ТОВ "НЗНП ТРЕЙД" – зареєстрованої в Росії фірми, яка працює у сфері видобутку нафти.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Наталя Лавренюк володіє квартирою в 657 квадратних метрів в центрі Москви - в одному з найдорожчих житлових комплексів російської столиці Knightsbridge Privat Park.

Заборона каналів Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинений у цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

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Автор: УНІАН