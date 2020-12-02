Єнс Столтенберг сподівається, що Київ та Будапешт зможуть врегулювати свою суперечку.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг сподівається що Угорщина і Україна зможуть врегулювати двосторонні проблемні питання.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг повідомив під час онлайн-прес-конференції за підсумками дводенного засідання глав МЗС країн-членів Альянсу, яке відбулося 1-2 грудня в режимі відеконференції.

Зокрема, його запитали, чи порушував сьогодні міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто питання обшуків в офісах угорської меншини на Закарпатті, і якою була реакція інших міністрів.

"Я не збираюся вдаватися в деталі засекреченого обговорення на міністерській зустрічі НАТО. … добре відомо, що існує двостороння суперечка між Угорщиною та Україною, і я сподіваюся, що обидві країни зможуть її врегулювати", - наголосив Столтенберг.

Він вважає, що сьогоднішня зустріч демонструє здатність продовжувати зміцнювати партнерство Альянсу з Україною.

"Ми здатні надавати більше підтримки, і ми також можемо зустрічатися на міністерському рівні для обговорення питань, які викликають спільну стурбованість", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сійярто заявив, що поскаржився в НАТО і ОБСЄ через обшуки, проведені Службою безпеки України в офісах організацій угорської меншини на Закарпатті.

Обшуки в угорців: що відбулося на Закарпатті

30 листопада журналіст Віталій Глагола повідомив, що на Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб.

Кримінальне провадження стосується укладання фіктивних договорів угорських благодійних фондів. На думку правоохоронців, вони можуть завдати шкоди державній безпеці України.

Згодом Служба безпеки України підтвердила факт обшуків у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці також досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

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Автор: Віталій Саєнко