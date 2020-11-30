Фігуранти підозрюються у веденні підривної діяльності на шкоду Україні в інтересах сусідньої держави.

Служба безпеки України підтвердила факт обшуків у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці також досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

Читайте такожКонтррозвідники викрили двох громадян РФ, які намагалися вступити до лав Нацгвардії

Як повідомляється на сайті СБУ, вивчається можливе втручання у внутрішні справи України та заподіяння шкоди державній безпеці через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони України.

Слідство також досліджує факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами. Вони підозрюються у підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій із ознаками державної зради.

«Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп’ютерну техніку засоби зв’язку та інші матеріали, які слідчі будуть досліджувати як доказову базу протиправної діяльності фігурантів», - йдеться в повідомленні.

Раніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що на Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб.

Кримінальне провадження стосується укладання фіктивних договорів угорських благодійних фондів. На думку правоохоронців, вони можуть завдати шкоди державній безпеці України.

Концепція так званої "Великої Угорщини" популярна в націоналістичних колах цієї країни. Цим терміном описують території, які Угорське Королівство втратило після Першої світової війни - прилеглі до сучасних угорських кордонів території сучасних Румунії, України, Словаччини, Австрії, Словенії, Хорватії, Сербії.

Втручання Угорщини у місцеві вибори в Україні: що відомо

За даними спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА, угорські чиновники під час відвідування Закарпаття в період кампанії з місцевих виборів проводили агітацію за партію «КМКС «Партія угорців України».

26 жовтня у МЗС вручили ноту протесту послу Угорщини Іштвану Ійдярто у зв'язку з агітацією угорських офіційних осіб у день місцевих виборів на Закарпатті.

27 жовтня стало відомо, що Київ заборонив в'їзд в Україну двом угорським посадовцям.

24 листопада уповноваженому уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвану Грежі було відмовлено у в’їзді на територію України. В МЗС заявили, що Грежа порушив Виборчий кодекс України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров