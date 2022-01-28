За словами президента, якщо українці об'єднані народом, армією і стабільною владою в державі, то "ризики щодо ескалації з боку Росії будуть дуже зменшуватися".

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що найбільший ризик не втримати державу - це дестабілізація всередині України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, яка транслювалася на сторінці Офісу президента України у Facebook.

Відповідаючи на запитання щодо викликів внутрішньої політики в Україні та події довкола екс-президента України Петра Порошенка, Зеленський наголосив: "Найбільший ризик для України і найбільший ризик для суверенітету нашої держави, і тут ми об'єднані, скажу вас відверто, з усіма партнерами (це думка всіх: Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Великобританії, країн НАТО)... Я не можу говорити про конкретику, про деякі деталі цієї тематики, але вона дуже важлива: що найбільший ризик не втримати державу - це дестабілізація всередині нашої держави. Це найслабкіша ситуація може бути для України".

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"Єдність влади, довіра до президента України, довіра до президента чинного і розуміння інших політиків, що вони або колишні президенти, або майбутні, але точно не чинні. Саме це розуміння, мудре, чесне і законне робить нашу державу об'єднаною і сильно. І якщо ми об'єднані народом, об'єднані армією і об'єднані стабільною владою в державі, ризики щодо ескалації з боку Росії будуть дуже зменшуватися", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "неконтрольовані ситуації всередині держави щодо законності, щодо роботи правоохоронних органів, щодо спокою на вулиці може призвести до ескалації".

"Це найвищий рівень імовірного плану, коли може бути запроваджено ті чи інші дії з боку сусідньої держави. Тому те, що ви бачите, - це один з ризиків. Він викликаний політичною діяльністю деяких представників політичних кіл, політичних еліт нашої держави, які займаються своєю політикою, своїм особистим піаром... Я не бачив заворушень на наших вулицях, великих заворушень немає", - зазначив глава держави.

Водночас, зауважив він, необхідно звертати увагу, що і коли відбувається в країні. "Наприклад, немає якоїсь людини в державі, вона поїхала відпочивати, - і на вулицях України спокій. Повертається людина - прийшли люди в Офіс президента або заблокували парламент. І все одно, чи йде зараз боротьба з COVID-19 і треба терміново проголосувати якісь додаткові гроші для стримання COVID-19, тощо - усе одно цим людям... Їм усе одно, що відбувається: війна-війна - окей, розберемося, бізнес - бізнес. Але вони займаються щоденно кон'юктурними речами, кроками і розколом нашої держави", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав цинізмом запрошення глави МЗС Росії Сергія Лаврова зустрітися у Москві чи в інших містах Росії.

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