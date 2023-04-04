Розмір премій міг досягати 250% від посадового окладу міського голови.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо Тернопільського міського голови Сергія Надала, який впродовж війни виписував собі максимальні премії.

Про це повідомляється на сайті НАЗК. Розмір премій міг досягати 250% від посадового окладу мера міста.

"Мер Тернополя з 2021 та протягом 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах", - йдеться в повідомленні.

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У НАЗК зазначають, що це містить ознаки порушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень (ч. 1 ст. 172-7 КУпАП). За вчинення дій чи ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів - штраф від 3400 до 6800 гривень (ч. 2 ст. 172–7 КУпАП).

Справа проти екс-голови "Нафтогазу" Коболєва - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 січня правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 млн 250 тис. 410 грн.

1 березня Апеляційний суд застосував до екс-голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн грн застави. Крім того, на підозрюваного покладено низку інших обов’язків.

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