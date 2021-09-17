У відомстві планують з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності.

На наступному тижні (20-24 вересня) Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує 16 осіб для надання пояснень про можливі порушення вимог законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні". Серед запрошених є колишній нардеп Петро Симоненко.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Зокрема, у зв’язку з поданням недостовірних відомостей у декларації запрошуються: колишній заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Тетяна Стахевич та колишній заступник міністра охорони здоров’я України Олена Сімоненко.

Для з’ясування обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності та для надання пояснень запрошуються представники таких політичних партій:

21 вересня - Катерина Копил ("Опозиційна сила");

22 вересня - Андрій Андрушков ("Блок Міхеіла Саакашвілі");

23 вересня - Петро Симоненко ("Комуністична партія України");

24 вересня - Ігор Щедрін ("Демократична сокира").

Читайте такожУ Раді прогнозують бійки під час розгляду законопроекту про олігархівКрім того, через порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується колишня керівниця Чернівецької обласної прокуратури Ірина Кравченко.

Також у зв’язку з несвоєчасним поданням декларації запрошуються:

прокурор Іванківо-Чорнобайського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області Микола Ганжа,

колишній прокурор відділу прокуратури Києва Олександр Давідян,

колишній начальник відділу Чернівецької обласної державної адміністрації Володимир Фурдига,

заступниця начальника відділу Нацкомфінпослуг Тетяна Кипиченко,

колишній слідчий прокуратури Дніпропетровської області Антон Дорошенко,

колишній прокурор Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області В'ячеслав Шевченко.

Через несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані запрошується колишній заступник начальника другого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Максим Деркач.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у деклараціях депутатів та чиновників виявили порушень на понад 225 мільйонів гривень. НАЗК завершило повні перевірки 294 декларацій та передала отриману інформацію до НАБУ, СБУ та ДБР.

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Автор: Наталія Хаджі