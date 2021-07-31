Оскільки НАЗК не є правоохоронним органом, то подальше розслідування щодо виявлених фактів проведуть НАБУ Нацполіція та ДБР.

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повні перевірки 294 декларацій.

Як повідомляє прес-служба НАЗК відомства, у 64 з них виявлено ознаки кримінального або адміністративного правопорушення.

Загальна сума недостовірних відомостей у грошовому вираженні у перевірених деклараціях склала понад 255 млн грн.

Зокрема, у 52 деклараціях було виявлено ознаки адміністративного порушення (ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Ці посадовці не зазначили майна на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тис. грн до 1,1 млн грн). Відповідні адміністративні протоколи будуть направлені до суду.

"Саме суд може призначити цим посадовцям покарання у вигляді штрафу. А у разі, якщо декларант не займає високу посаду, НАЗК направить відповідні матеріали для складання адмінпротоколів до Національної поліції України", - йдеться у повідомленні.

У 12 деклараціях НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення (ст. 366-2 Кримінального кодексу України). У кожній з цих декларацій посадовці не зазначили майна на суму понад 1,1 млн грн.

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Серед правопорушників виявились народні депутати, колишні та чинні нині чиновники. Зокрема, колишня перша заступниця голови Національного агентства з питань державної служби Ірина Овчаренко, суддя Верховного суду Микола Короткевич, екс-перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, колишній заступник голови Державної служби експортного контролю Денис Радов, екс-голова Харківської ОДА Олексій Кучер та інші.

Оскільки НАЗК не є правоохоронним органом, то подальше розслідування щодо виявлених фактів проведуть Національне антикорупційне бюро, Національна поліція та Державне бюро розслідувань.

Так, у зв’язку з виявленими ознаками кримінальних правопорушень НАЗК направить до вказаних правоохоронних органів за підслідністю обґрунтовані висновки щодо декларацій таких осіб.

Перевірка інших декларацій триває. З початку року до перевірки взято 936 декларацій, додали у відомстві.

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Автор: Тамара Отовська