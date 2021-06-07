Зеленський додав, що він особисто вважає, що країна з часом вступить в НАТО.

Питання зі вступом України в НАТО треба вирішувати негайно, якщо Альянс хоче бачити нашу країну в своїх лавах, адже на кону безпека держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю сайту Axios.

Читайте такожДанілов назвав перешкоду для вступу України в НАТО"Я думаю, що якщо нас вітають в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас в рядах своїх членів, то немає сенсу дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє та обговорювати майбутнє. Питання треба вирішувати негайно. Зараз ми в небезпеці, зараз на кону наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога", - заявив Зеленський.

"План дій щодо членства в НАТО - це реальний сигнал, це явний знак. Це ще не членство, але дійсне бачення України як частини Альянсу в доступному для огляду майбутньому ", - додав він.

Крім цього, Зеленський додав, що він особисто вважає, що країна з часом вступить в НАТО. Але, за його словами, українці все менше вірять в це. "Я думаю, що це велика проблема", - резюмував Зеленський, передає ТСН.

Курс України в НАТО

За підсумками опитувань, вступ України в НАТО підтримує майже половина населення країни - 43%. Зате зовсім не підтримує таку ідею 12% опитаних українців.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що на саміті НАТО, який пройде в червні, навряд чи приймуть рішення про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Тим часом саміт лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, пройде без представників України, оскільки не передбачає участі країн-партнерів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла