Те саме стосується закриття неба над Україною.

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що узгодженої позиції щодо того, щоб взяти Україну в НАТО, немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

"Узгодженої позиції щодо того, щоби взяти Україну в НАТО, немає. Узгодженої позиції, щоби взяти Україну в НАТО, не було. Узгодженої позиції щодо того, що Україну візьмуть в НАТО, я не бачу. Не чую. Навіть коли ми говоримо про закриття неба. Навіть в таких дрібницях, я вважаю, для лідерів НАТО і в таких важливих речах для життя українців як закрите небо, узгодженої позиції немає", - наголосив Зеленський.

Він додав, що якщо неможливо розв'язати питання щодо закриття неба та постачання деякої зброї, то "тут філософське питання".

"На жаль, воно риторичне. На нього немає відповіді. А відповіді в України на це питання і не може бути, бо ми не в НАТО. А сміливості в об'єднанні заради України членів НАТО я не бачу", - сказав президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що якби Україна була членом НАТО, то "весь Альянс би відстоював права і свободи громадян світу так, як це робимо ми, українці".

"Тому що ми робили б все, щоб показати, що не може бути жодної країни в світі, на будь-якому континенті, яка може одна диктувати світу, як жити за законами цієї країни. Цього не може бути і не має бути", - наголосив він.

При цьому, наголосив він, Альянс існує для об'єднання, аби "неможливо було втручатися в життя, в незалежність тієї чи іншої однієї країни". "Саме для цього. І в цьому є ця філософія", - підсумував Зеленський.

Він висловив вдячність за підтримку, яку Україні надають деякі країни НАТО.

"Але болить зараз... І зараз потрібно допомагати зі штучним диханням, коли людині складно саме зараз. І не можна казати, що "двері наші відкриті". Вже людини може не бути живою. То куди ці двері відкриті? На інший світ. А ми хочемо жити поки що на землі. Тому й воюємо", - підсумував президент України.

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