Ці гарантії мають працювати довгостроково й реально, щоб не було жодних майбутніх агресій.

Створена група, яку очолив екс-генсекретар НАТО, має розробити формат безпекових гарантій для нашої держави.

Про це сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський увечері 128-го дня повномасштабної війни.

Він зазначив, що сформували спеціальну Групу з питань міжнародних безпекових гарантій для України.

"Групу очолюють Андерс Фог Расмуссен, екс-генсекретар НАТО (він сьогодні прибув до Києва). Керівник мого Офісу Андрій Єрмак також буде з ним працювати", - зазначив президент.

За його словами, до складу Групи увійшли впливові діячі з різних демократичних країн світу – Австралії, США, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції, Італії та, звичайно, України.

"Головне завдання Групи – розробити формат безпекових гарантій для нашої держави, які працюватимуть довгостроково й реально, щоб не було жодних майбутніх агресій", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня голвоа Офісу президента Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Цю групу він очолюватиме спільно з екс-генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

1 липня відбулося перше засідання Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України. За його підсумками голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перша редакція документа про міжнародні гарантії безпеки для України може з'явитися у липні. Він наголосив, що над гарантіями безпеки працюватимуть "дуже швидко".

Окрім цього Єрмак зазначив, що Україні потрібні гарантії для стримування майбутньої агресії РФ у військовій, політичній, дипломатичній, інституційній, фінансовій сферах. Водночас він визнав, що жодні зобов'язання від третіх сторін не здатні замінити власного потужного оборонного потенціалу України.

За його словами, майбутній документ про гарантії безпеки включатиме три основні блоки:

✔️ надання сучасних конвенційних озброєнь та бойової техніки без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод;

✔️ дії щодо стримування нової агресії;

✔️ санкційна політика.

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