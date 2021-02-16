Проект закону надійшов до парламенту 15 лютого.

У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроект про нову процедуру обрання директора Національного антикорупційного бюро України.

Згідно з інформацією на офіційному сайті парламенту, проект закону про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України (№5070) надійшов до парламенту 15 лютого.

Текст законопроекту наразі не оприлюднено.

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Ситуація довкола посади директора НАБУ: що відомо

Конституційний суд України минулого року визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ та положення закону про НАБУ в частині участі президента в доборі і призначенні директора Бюро (рішення від 28 липня та 16 вересня 2020 року відповідно).

16 грудня рішення Конституційного суду від 16 вересня набрало чинності. Водночас міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що це не змінює статус ані директора НАБУ Ситника, ані самого Бюро.

15 лютого Кабмін схвалив законопроект, який запроваджує нову процедуру обрання директора НАБУ.

Законопроектом передбачено, що під час проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду нового директора НАБУ його повноваження виконуватиме перший заступник.

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Автор: Інна Андаліцька