Верховна Рада України підтримала посилення кримінальної відповідальність за катування.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за катування" (№ 5336) проголосували 297 народних депутатів.
Даним законом розширено визначення катування. Заначається, що катуванням є будь-яка умисна дія, спрямована на заподіяння особі сильного фізичного болю чи морального страждання, вчинена з метою примусити її чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, зокрема, йдеться про катування з метою отримання інформації чи зізнання, а також з метою залякування чи дискримінації особи.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, закон узгоджує положення Кримінального кодексу України з положеннями Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність видів поводження та покарання.
"Передбачається особливо кваліфікований склад цього злочину (нова частина третя), а саме виділяється спеціальний суб’єкт вчинення - представник держави, в тому числі іноземної", - зазначив він.
Мельничук повідомив, що змінами до ККУ передбачено посилання покарання за катування.
"А саме: за ч. 1 передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років (замість від 2 до 5); у другій частині залишається незмінним - від 2 до 10; у новій частині третій проектом передбачено покарання - від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років", - написав Мельничук.
Він додав, що до злочину катування передбачено не застосовувати звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності та звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.
Що передувало посиленню кримінальної відповідальності за катування в Україні - це треба знати
Після повномасштабного російського вторгнення на деокупованих територіях знаходили катівні та замучених супротивником мирних жителів.
Зокрема, лише у нещодавно звільненому Херсоні знайшли низку катівень. Одна з катівень була облаштована в офісному приміщенні. Там супротивники знущалися навіть над підлітками.