За відповідне рішення проголосували майже 300 народних депутатів.

Верховна Рада України підтримала посилення кримінальної відповідальність за катування.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за катування" (№ 5336) проголосували 297 народних депутатів.

Даним законом розширено визначення катування. Заначається, що катуванням є будь-яка умисна дія, спрямована на заподіяння особі сильного фізичного болю чи морального страждання, вчинена з метою примусити її чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, зокрема, йдеться про катування з метою отримання інформації чи зізнання, а також з метою залякування чи дискримінації особи.

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Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, закон узгоджує положення Кримінального кодексу України з положеннями Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність видів поводження та покарання.

"Передбачається особливо кваліфікований склад цього злочину (нова частина третя), а саме виділяється спеціальний суб’єкт вчинення - представник держави, в тому числі іноземної", - зазначив він.

Мельничук повідомив, що змінами до ККУ передбачено посилання покарання за катування.

"А саме: за ч. 1 передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років (замість від 2 до 5); у другій частині залишається незмінним - від 2 до 10; у новій частині третій проектом передбачено покарання - від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років", - написав Мельничук.

Він додав, що до злочину катування передбачено не застосовувати звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності та звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

Що передувало посиленню кримінальної відповідальності за катування в Україні - це треба знати

Після повномасштабного російського вторгнення на деокупованих територіях знаходили катівні та замучених супротивником мирних жителів.

Зокрема, лише у нещодавно звільненому Херсоні знайшли низку катівень. Одна з катівень була облаштована в офісному приміщенні. Там супротивники знущалися навіть над підлітками.

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