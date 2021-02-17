У Верховну Раду внесли проект постанови про перейменування смт Новгородське Бахмутського району Донецької області в Нью-Йорк.
Документ за №5081 опубліковано на сайті парламент.
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У пояснювальній записці до проекту постанови зазначено, що перейменування смт Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.
"Український інститут національної пам'яті зазначає, що повернення історичної назви "Нью-Йорк" селищу міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області заслуговує всебічної підтримки, оскільки воно ґрунтується на положенні статті 5 Закону України "Про географічні назви", згідно з якою перейменування географічних об'єктів здійснюється, зокрема, у разі "необхідності повернення окремим географічним об'єктам їх історичних назв". Також Інститут вказує на те, що перейменування Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року в смт Новгородське було продиктовано політико-ідеологічними міркуваннями Комуністичної партії", - сказано в документі.
Ініціаторами законопроекту щодо повернення назви виступили народні депутати фракції "Слуга народу" Андрій Клочко та Віталій Безгін, а також депутат фракції "Голос" Роман Лозінський. Клочко очолює парламентський Комітет з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Лозинський є його заступником, а Безгін очолює підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою цього комітету.
Крім того, 16-17 лютого до Верховної Ради внесено вісім проектів постанов про перейменування сіл у різних областях України. Всі відповідні законопроекти ініціювали Клочко і Безгін.
Зазначимо, раніше заступник голови Комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура (фракція "Слуга народу") повідомив, що Комітет підтримав перейменування смт Новгородське в Нью-Йорк на підставі подання Донецької військово - цивільної адміністрації, в якому вказувалося, що це - історична назва населеного пункту, яка використовувалася до 1951 року.
Довідка УНІАН. Німецька колонія Нью-Йорк на правому березі річки Кривий Торець була заснована в 1892 році поруч з колишнім зимівником запорізьких козаків Кальміуської паланки, що існував у XVIII столітті. Засновниками колонії були меноніти, що переселилися з хортицьких колоній, частина населення була лютеранами. Після встановлення Радянської влади жителі селища були вигнані в Амурську область РФ, де заснували однойменне поселення, нині ліквідоване, а селище в Україні було заселене новими жителями інших національностей.
Статус селища міського типу Нью-Йорк отримав у 1938 році. У зв'язку з початком "холодної війни" Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19 жовтня 1951 року селище було перейменоване на Новгородське.
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