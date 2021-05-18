Їх проводять у кількох локаціях, у тому числі й в будинку, де проживає Кличко, у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів.

Обшуки у будинку Київського міського голови Віталія Кличка не стосуються мера.

Читайте також"Я це роблю на прохання Путіна і Порошенка": ЗМІ оприлюднили нові "плівки Медведчука" (відео)Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

"Обшуки у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить", - зазначив він.

За словами Дехтяренка, співробітники Головного управління СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю із залученням спецпідрозділу ЦСО "А" проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів.

"Вони відбуваються одразу у декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко. Деталі цієї спецоперації ми повідомимо згодом. Ніякого відношення до самого пана Кличко обшуки не мають", - уточнив речник СБУ.

Що сталося

Сьогодні зранку мер Києва Віталій Кличко заявив, що в під’їзді будинку на вул. Богдана Хмельницького, де він проживає, увірвалась озброєна група, ймовірно представників правоохоронних органів.

Він висловив припущення, що такі дії пов’язані з "нападами" правоохоронних органів щодо київської міської влади.

За словами представників правоохоронних органів, слідчі дії відбуваються у квартирі на декілька поверхів нижче помешкання мера та "безпосередньо до інших жителів цього будинку не мають жодного стосунку”.

Водночас, за словами Кличка, камера відеоспостереження, яка розміщена біля вхідних дверей в його квартиру, зафіксувала, що представники правоохоронних органів приходили саме до нього сьогодні зранку і стукали у двері.

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Автор: Антоніна Доломанжи