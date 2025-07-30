Олена Дума написала заяву про звільнення з посади голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) і просить уряд її задовольнити.
Про це вона повідомила у Telegram. Дума нагадала, що сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА і тому важливо було написати заяву про звільнення саме у цей день.
"Ми з командою довго йшли до реальної трансформації органу, почавши її у 2023 році. Орган, який мав максимально негативну репутацію та відʼємний коефіцієнт корисної дії, нарешті став демонструвати результати: мільярдні надходження до держбюджету, прозорі механізми роботи через Prozorro. Продажі, максимальна відкритість до медіа і суспільства, розширення міжнародної співпраці, ідентифікація усіх активів, відкриття та початок модернізації Реєстру арештованих активів", - зазначила Дума, звітуючи про роботу.
За її словами, у неї була сильна команда. "Ще два роки тому абревіатуру АРМА ніхто б не розшифрував. Сьогодні - АРМА - економічна зброя проти ворога і злочинців", - наголосила Дума.
Вона додала, що на сьогодні відомство, яке вона очолювала знаходиться на першому місці в світі по розшуку активів.
Дума повідомила, що буде проведено міжнародний аудит Національного агентства.
Вона зазначила, що наприкінці своєї роботи в АРМА зробила останній внесок о державного бюджету: 16 млн грн від управління "трубою Медведчука".
Робота АРМА
27 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12374-д "Про посилення АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів)".
Цей законопроєкт передбачає незалежний аудит відомства, прозоре управління арештованими активами, а також нові правила відбору керівництва АРМА. Однак, як повідомляється, через "запізнення в підписанні" Євросоюз "урізав" наступний транш у рамках програми Ukraine Facility.
Однак Україна зможе отримати "втрачені" 1,5 млрд євро, якщо встигне провести реформи, що затримуються, щодо АРМА, "децентралізації" та відбору суддів Вищого антикорупційного суду.