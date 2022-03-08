У Маріуполі пошкоджено будівлю, де розміщується генеральне консульство Греції та офіс СММ ОБСЄ.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує обстріли збройними силами Російської Федерації приміщень іноземних дипломатичних установ в Україні - Греції, Словенії, Азербайджану та Албанії.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"В результаті ракетно-бомбових ударів російської армії в Маріуполі було пошкоджено будівлю, в якій розташовувалися Генеральне консульство Греції та офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також зруйновані приміщення почесних консульств Словенії, Азербайджану та Албанії в Харкові", - йдеться в заяві.

У МЗС підкреслили, що збройна атака Росії на приміщення дипломатичних місій грубо порушує міжнародне гуманітарне право, Віденські Конвенції про дипломатичні та консульські зносини.

У зв'язку з цим МЗС закликає міжнародну спільноту засудити Росію за варварські обстріли цивільних об'єктів в Україні, в результаті яких гинуть і отримують поранення цивільні люди, в тому числі діти.

"Українська сторона включить факти руйнування приміщень іноземних дипломатичних установ на території України до позовів проти РФ в міжнародних судових інстанціях, щоб притягнути Росію до максимальної відповідальності за її злочини", - наголошується в заяві.

Війна проти України: