Наразі вдалося ідентифікувати 3 тис. 984 жертви порушення права власності в окупованому Росією Криму.

Правозахисники заявляють, що зафіксували понад 3,7 тисячі випадків позбавлення кримчан права на землю в Криму, що здійснювалося окупаційною владою Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат, експерт ГО "Регіональний центр прав людини" Роман Мартиновський повідомив на прес-конференції "Крим без правил: окупована власність. Презентація Тематичного огляду".

"Ми провели моніторинг у судовій сфері. Це дозволило ідентифікувати 3 тис. 984 жертви порушення права власності в окупованому Криму", - сказав Мартиновський і додав, що йдеться лише про фізичних осіб і невелику кількість юридичних осіб.

"З цієї кількості жертв 3 тис. 728 позбулися права власності на свої земельні ділянки, а 256 втратили нерухоме майно через його пошкодження, знесення органами окупаційної влади", - відзначив адвокат.

Читайте такожСтало відомо, хто представить США на "Кримській платформі"За його даними, найбільше від цих дій постраждало населення міста Севастополя. "Загальна кількість жертв складає 95,2%", - підкреслив Мартиновський.

За наявними даними, найбільше порушень сталося впродовж 2017 року, коли окупаційні суди ухвалили більше 70% рішень у всіх справах, які розглядалися "судами" на окупованій території впродовж 2014-2019 років.

"Влада Севастополя застосувала два "інноваційні" підходи. По-перше, вони уклали договір з приватною юридичною компанією, який передбачав подання щонайменше 2 тис. 500 позовів проти фізичних осіб, власників земельних ділянок, і приватна юридична компанія робила це за рахунок коштів державного бюджету. Тобто, тут цинічний підхід влади, коли вони примушують населення окупованої території сплачувати податки і за рахунок цих коштів, які населення сплачує, вони ще й позбавляють це населення права власності на їх майно", - зазначив адвокат.

"Друга "інновація" окупаційної влади полягала у тому, що на запит так званих "прокурорів" на окупованій території архів міста Севастополя надавав довідки-відповіді про те, що у матеріалах архіву відсутні оригінали розпоряджень відповідних українських органів державної влади, на підставі яких громадяни отримували право власності на земельні ділянки. І незважаючи на те, що у людей були оригінали цих документів на руках, тим не менше, (в окупаційній владі) погоджувались з тим, що оригінали відсутні, і приймали рішення про позбавлення права власності людей на землю", - наголосив Мартиновський.

Він сказав, що це була одна з найпоширеніших причин, чому окупаційні "суди" позбавляли людей права власності на земельні ділянки.

"Нами зафіксовані випадки масових переписувань текстів судових рішень, в яких змінювалося лише прізвище жертв і адреси земельних ділянок. В іншому ці рішення не відрізнялися одне від одного", - додав адвокат.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму. Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

З 20 березня в окупованому Криму набув чинності указ Путіна про заборону володіти землею іноземним громадянам. Станом на квітень 2020 року, понад 11 тисяч таких ділянок належали українцям.

Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна звертатиметься до міжнародних судів у зв’язку з встановленням Росією заборони для українців володіти землею в окупованому Криму.

В Європейському Союзі вважають цей указ Путіна порушенням міжнародного гуманітарного права.

Автор: Віталій Саєнко