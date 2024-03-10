Він також звернувся до скептиків, які не вірять у здатність України вистояти.

Глава Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав заявив на скандальну заяву Папи Римського Франциска про "білий прапор", що в Україні нікому на думку не спадає здатися.

"Україна зранена, але нескорена! Україна змучена, але стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й надумку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах!", - сказав Блаженніший Святослав.

Він також звернувся до скептиків, які не вірять у здатність України вистояти. "Приїдьте в Україну і подивіться! Хто з вас не вірить у перемогу України – йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", – сказав він.

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Заява Папи Римського про "білий прапор"

9 березня Папа Римський Франциск заявив, що потрібно мати "мужність підняти білий прапор". Він вкотре закликав до переговорів і сказав, що "коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре", то "потрібно мати мужність домовлятися".

Відразу після цього очільник прес-служби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа закликав до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

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