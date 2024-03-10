Сікорський сказав Папі Римському, що той звернувся з такою пропозицією не за адресою.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів Папі Римському Франциску на пропозицію Україні "набратися мужності, щоб підняти білий прапор".

Сікорський порадив Франциску краще звернутися до російського президента Володимира Путіна, щоб той "набрався мужності вивести війська з України".

"Як щодо того, щоб для рівноваги заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир одразу ж настав би без переговорів", - наголосив Сікорський.

Нагадаємо, на цю ж заяву Папи Римського вже відреагував і президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Він зазначив, що "зло має капітулювати".

Заява Папи Римського про "білий прапор"

9 березня Франциск висловив думку, що Україна повинна мати "мужність", щоб підняти "білий прапор" і домовитися з РФ про припинення війни. Пізніше очільник прес-служби Ватикану Маттео Бруні уточнив, що Папа Римський не мав на увазі капітуляцію України.

Франциск уже давно славиться своїми спірними заявами щодо війни в Україні. То він не вірив у жорстокість російських окупантів і в те, що вони можуть творити в Україні такі жахіття. То закликав весь світ молитися за багатостраждальну Україну.

Також він закликав закінчити війну шляхом мирних переговорів ворогуючих сторін.

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