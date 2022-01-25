Проект закону підтримали лише 186 народних обранців.

Верховна Рада України відхилила проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (№6084). Документом, зокрема, передбачалася "ковідна амністія" для деяких громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту в цілому як закону проголосували 186 народних депутатів з 312, зареєстрованих в сесійній залі.

Депутати також не підтримали пропозицію повернути цей законопроект на доопрацювання з наступним переподанням його на друге читання.

Законопроектом пропонувалося Кримінальний кодекс України доповнити статтею 321-3 "Підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, їх збут та використання".

Цією статтею визначалося, зокрема, що виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, – караються штрафом від 3 тис. до 6 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5 тис. 100 до 102 тис. грн) або арештом на строк від 2 до 5 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Читайте такожУкраїна звернулась до ООН та Європарламенту через загрозу вторгнення РосіїВнесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації або даних до електронної системи охорони здоров'я щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб – караються штрафом від 4 тис. до 8 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 68 тис. до 136 тис. грн) або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, – караються штрафом від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 34 тис. грн) або громадськими роботами на строк до 200 годин, або обмеженням волі на строк до 2 років.

Крім того, відповідно до законопроекту, особа, яка використала підроблені документи, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно заявила про ці факти органу, службова особа якого згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, до отримання таким органом інформації про це кримінальне правопорушення з інших джерел.

Під час обговорення законопроекту деякі депутати, зокрема, наголошували, що законодавством вже й так встановлена відповідальність за подібні дії, тому запропоновані законопроектом зміни є неактуальними.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року парламент зробив перший крок до запровадження "ковідної амністії" – комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав звільнення від відповідальності певних українців, які купили підробні сертифікати.

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