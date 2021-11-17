У МОЗ зазначають, що в Україні на сьогодні близько 210 тисяч підробних сертифікатів.

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав "ковідну амністію" для певних категорій населення, які купили підробні сертифікати.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, члени комітету розглянули поправки до законопроекту "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень" (реєстраційний номер 6084).

Заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич на засіданні комітету зазначила, що разом з Міністерством внутрішніх справ розроблено пропозицію, якою від кримінальної відповідальності за підробку документів звільняються ті особи, які мають підроблений сертифікат, але вирішили вакцинуватися і добровільно заявили про своє правопорушення та готові сприяти правоохоронним органам у виявленні осіб, які роблять підробні документи.

Карчевич зазначила, що на сьогодні в Україні діє близько 210 тисяч підробних сертифікатів.

Як працюватиме "ковідна амністія" в Україні

Народний депутат України Олександра Устінова (фракція "Голос") написала у Facebook, що для амністування необхідно: "Прийти в райвідділ поліції та подати заяву про те, що ви використовуєте підроблений ковід-сертифікат. 2) Дати покази - де ви його взяли, в кого придбали. 3) Справа закривається! 4) Ви біжите робити щеплення, поліція - біжить шукати зловмисника-продавця сертифікатів".

Читайте такожУкраїна – третя у Європі: головний санлікар розповів про покращення ситуації з COVID-19"Сподіваюся, завтра Верховна Рада підтримає цей законопроект, і у нас так само як і в Європі зможуть штрафувати до 170 тис. грн чи садитимуть на 3 роки за підробку сертифікатів", - зазначила вона.

Що цьому передувало

Як раніше повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, його відомство опрацьовує можливість введення так званої "ковідної амністії". Вона дозволить зробити щеплення від коронавірусу тим, хто раніше придбав підроблений сертифікат про вакцинацію.

За його словами, передбачається, щоб "вони прийшли до свого сімейного лікаря і повідомили, що у них підроблений сертифікат, повідомили, де вони його взяли". Ляшко каже, що таким людям зроблять щеплення, а сімейний лікар повинен повідомити про контакти того, хто підробив документ, щоб далі ця справа розглядалася в суді.

Відповідальність за підробку документів про вакцинацію

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект номер 6084, який запроваджує кримінальну відповідальність і штрафи до 170 тис. грн за підробку документів по вакцинації від COVID-19.

За ухвалення в першому читанні урядового проекту закону проголосувало 282 народних депутатів.

Законопроектом передбачено Кримінальний кодекс доповнити новою статтею 321- 3 "Незаконні дії з документами, що стосуються проведення профілактичних щеплень". Нею передбачено штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 34 тис. грн) або обмеженням волі на строк до двох років за використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб.

За внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до відповідної медичної документації передбачається штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тис. до 68 тис. грн) або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Також передбачено за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 тис. до 170 тис. грн) або позбавленням волі на строк до трьох років.

Автор: Надя Пришляк