Наслідки для Тегерана настануть одразу, коли буде фактично підтверджено, що відбулася передача балістичних ракет до РФ.

Міністерство закордонних справ України розглядає усі опції реагування на імовірну передачу Іраном балістичних ракет до Росії, включно з варіантом розірванням дипломатичних відносин. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Зокрема, він відповів на питання УНІАН, чи будуть розірвані дипломатичні відносини з Іраном у зв'язку з повідомленнями у медіа про передачу балістичних ракет до Росії. Як відзначив речник, можлива передача Іраном балістичних ракет до Росії - це абсолютно неприйнятний для України розвиток подій.

"Україна висловила свою жорстку позицію про те, що це буде мати руйнівні наслідки для українсько-іранських відносин. Я можу ще раз підтвердити, що дійсно наше попередження лишається в силі", - відзначив Тихий. Відео дня

Речник додав, що 9 вересня до МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара, і йому у жорсткій формі донесли цю позицію про руйнівні наслідки.

"Я не буду уточнювати зараз, що саме мається на увазі під руйнівними наслідками, щоб не послаблювати дипломатичну позицію. Але, можу сказати, що усі опції, включно з тою, яку ви назвали (розірвання дипвідносин - УНІАН), є на столі. Якщо дійсно, ця передача відбулася, і факт такого застосування буде зафіксований, ... то, відповідно, будуть наставати наступні наслідки", - наголосив Тихий.

Він додав, що йдеться не лише про безпеку України, не лише про українсько-іранські відносини і навіть не лише про російсько-іранські відносини.

"Насправді, контекст цих дій Ірану ширший, і поглиблена військово-технічна взаємодія між Іраном і Росією створює прямі безпекові загрози всьому регіону Європи і Близького Сходу. Тобто, щонайменше два регіони під загрозою через цю посилену військово-технічну співпрацю. Тому ми закликаємо наших партнерів та міжнародну спільноту посилити тиск на офіційний Тегеран, на Москву з метою збереження міжнародного миру та безпеки і нівелювання тих загроз, які ця співпраця несе для Європи і Близького Сходу", - сказав Тихий.

Він зазначив, що МЗС дуже уважно слідкує за розвитком цих подій, і анонсував кроки від зовнішньополітичного відомства у цьому напрямку.

Передача Іраном балістичних ракет Росії

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз отримав інформацію про те, що Іран надав Росії балістичні ракети. За словами речника Єврокомісії Петера Стано, реакція блоку на цю новину буде швидкою, натякнувши на санкції.

У свою чергу іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив постачання ракет до Росії - в той час, як менш ніж добу тому місія Ірану в ООН відкинула звинувачення щодо передачі балістичних ракет малої дальності в РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: